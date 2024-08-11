Тайный ребенок, два неудачных брака, скандальное интервью иноагенту: актеру Оскару Кучере 50 лет

Актеру Оскару Кучере исполняется 50 лет

11 августа 2024 в 04:44 Размер текста - 17 +

Оскар Кучера прославился ролью в сериале «Улицы разбитых фонарей» Фото: Сергей Карпухин/ТАСС © URA.RU Российскому актеру и телеведущему Оскару Кучере 11 августа исполняется 50 лет. Он известен ролями в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей» и «Солдаты». В 2023 году Кучера дал интервью, которое вызвало бурное обсуждение у аудитории YouTube. О личной жизни актера, его семье и карьере — в материале URA.RU. Жизнь и карьера Оскара Кучеры Будущий артист родился 11 августа 1974 года в семье режиссера и кинокритика. В школьные годы Кучера посещал музыкальную школу, а перед выпуском — подготовительные курсы в МХАТ. В студенческие годы актер устроился работать на радио, а в двухтысячных годах дебютировал на телевидении в качестве ведущего музыкальной программы. Кучера играл в театрах Ермоловой, МХАТе, театре киноактера, «Школе современной пьесы», играет в антрепризах. Съемки в кино начались с аналога американского ситкома «Друзья» под названием «Чай, кофе, потанцуем…», но настоящую популярность Оскару принес шестой сезон «Улиц разбитых фонарей» и лейтенант Порохня. Кучера играл в театрах Ермоловой, МХАТе, театре киноактера Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС © URA.RU Три жены Оскара Кучеры В первый раз Оскар Кучера женился еще в студенчестве, когда ему исполнилось 22 года. Его избранницей стала актриса Юлия Лисеева, но брак оказался непрочным и распался через несколько месяцев после свадьбы. По словам Кучеры, они с Юлией поняли, что поторопились с решением вступить во взрослую жизнь, поэтому развод прошел мирно и без скандалов. Второй женой актера стала победительница конкурса красоты и психолог Майя Маркова. Влюбленные неоднократно ссорились и мирились, а спустя несколько лет сыграли свадьбу. Их союз со стороны выглядел гармоничным и счастливым, но супруги продолжали регулярно конфликтовать и выяснять отношения. Ситуация осложнялась изменами Кучеры, но Майя все прощала и хотела стать матерью. После долгожданной беременности супруги актер сделал долгожданный шаг к примирению и попытался стать порядочным мужем и отцом, но родившийся в 2004 году сын Александр не спас родителей от развода. Отношения с третьей женой, Юлией, у Оскара Кучеры начались, когда он еще был женат на Майе Марковой. Их роман развивался бурно, но после нескольких свиданий девушка исчезла. Она вновь появилась в жизни актера, узнав о его разводе. Пара поженилась в 2007-м году. Дети и тайный сын Сын Александр родился в 2004 году, когда Оскар Кучера состоял в браке с Майей Марковой. После развода она требовала алименты, но потом вовсе не давала ему видеться с сыном. На сегодняшний день отец и сын поддерживают дружеские отношения. О тайном сыне Кучера узнал после развода с Марковой. Третья жена актера рассказывала, что решила не рушить прежнюю семью и собиралась самостоятельно заниматься воспитанием ребенка, но Оскар не сразу поверил ей. Увидев мальчика, он понял, что Юлия не врет, так как внешне тот был очень похож на своего отца. В 2007-м году у пары родился сын Даниэль, в 2010-м — дочь Алисия, а в 2019-м — сын Марк. Самого Оскара едва ли можно назвать образцовым семьянином, пишет Star.hit. Отношения с нынешней женой Юлией он начал в тот момент, когда еще состоял в браке с уже бывшей супругой моделью Майей Марковой. Актер заявил в шоу «Злые языки» на RuTube, что у него мудрая супруга и счастлив в третьем браке. Интервью Кучеры Юрию Дудю* Интервью телеведущего Юрию Дудю (признан Минюстом РФ иноагентом) вышло 16 января 2023 года. В нем Кучера поддержал российскую армию и раскритиковал тех, кто уехал из страны после объявления мобилизации, пишет РБК Live. Актер порассуждал о текущей социальной политике США, но признался, что не стал упускать возможность сделать американский паспорт младшему сыну. Позже Кучера объяснил, что перед записью интервью была предварительная договоренность обсудить его творческие проекты и гражданскую позицию. *Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российскому актеру и телеведущему Оскару Кучере 11 августа исполняется 50 лет. Он известен ролями в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей» и «Солдаты». В 2023 году Кучера дал интервью, которое вызвало бурное обсуждение у аудитории YouTube. О личной жизни актера, его семье и карьере — в материале URA.RU. Будущий артист родился 11 августа 1974 года в семье режиссера и кинокритика. В школьные годы Кучера посещал музыкальную школу, а перед выпуском — подготовительные курсы в МХАТ. В студенческие годы актер устроился работать на радио, а в двухтысячных годах дебютировал на телевидении в качестве ведущего музыкальной программы. Кучера играл в театрах Ермоловой, МХАТе, театре киноактера, «Школе современной пьесы», играет в антрепризах. Съемки в кино начались с аналога американского ситкома «Друзья» под названием «Чай, кофе, потанцуем…», но настоящую популярность Оскару принес шестой сезон «Улиц разбитых фонарей» и лейтенант Порохня. В первый раз Оскар Кучера женился еще в студенчестве, когда ему исполнилось 22 года. Его избранницей стала актриса Юлия Лисеева, но брак оказался непрочным и распался через несколько месяцев после свадьбы. По словам Кучеры, они с Юлией поняли, что поторопились с решением вступить во взрослую жизнь, поэтому развод прошел мирно и без скандалов. Второй женой актера стала победительница конкурса красоты и психолог Майя Маркова. Влюбленные неоднократно ссорились и мирились, а спустя несколько лет сыграли свадьбу. Их союз со стороны выглядел гармоничным и счастливым, но супруги продолжали регулярно конфликтовать и выяснять отношения. Ситуация осложнялась изменами Кучеры, но Майя все прощала и хотела стать матерью. После долгожданной беременности супруги актер сделал долгожданный шаг к примирению и попытался стать порядочным мужем и отцом, но родившийся в 2004 году сын Александр не спас родителей от развода. Отношения с третьей женой, Юлией, у Оскара Кучеры начались, когда он еще был женат на Майе Марковой. Их роман развивался бурно, но после нескольких свиданий девушка исчезла. Она вновь появилась в жизни актера, узнав о его разводе. Пара поженилась в 2007-м году. Сын Александр родился в 2004 году, когда Оскар Кучера состоял в браке с Майей Марковой. После развода она требовала алименты, но потом вовсе не давала ему видеться с сыном. На сегодняшний день отец и сын поддерживают дружеские отношения. О тайном сыне Кучера узнал после развода с Марковой. Третья жена актера рассказывала, что решила не рушить прежнюю семью и собиралась самостоятельно заниматься воспитанием ребенка, но Оскар не сразу поверил ей. Увидев мальчика, он понял, что Юлия не врет, так как внешне тот был очень похож на своего отца. В 2007-м году у пары родился сын Даниэль, в 2010-м — дочь Алисия, а в 2019-м — сын Марк. Самого Оскара едва ли можно назвать образцовым семьянином, пишет Star.hit. Отношения с нынешней женой Юлией он начал в тот момент, когда еще состоял в браке с уже бывшей супругой моделью Майей Марковой. Актер заявил в шоу «Злые языки» на RuTube, что у него мудрая супруга и счастлив в третьем браке. Интервью телеведущего Юрию Дудю (признан Минюстом РФ иноагентом) вышло 16 января 2023 года. В нем Кучера поддержал российскую армию и раскритиковал тех, кто уехал из страны после объявления мобилизации, пишет РБК Live. Актер порассуждал о текущей социальной политике США, но признался, что не стал упускать возможность сделать американский паспорт младшему сыну. Позже Кучера объяснил, что перед записью интервью была предварительная договоренность обсудить его творческие проекты и гражданскую позицию. *Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов