10 августа 2024
09 августа 2024

В Кургане начали продавать необычные арбузы. Фото

В Кургане появились в продаже арбузы «Яйцо дракона»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, арбузы, лето, жара
Арбузы продают в сети супермаркетов (архивное фото) Фото:

В сети супермаркетов в Кургане начали продавать арбузы «Яйцо дракона». Об этом URA.RU рассказал читатель. Данный сорт отличается от обычных арбузов своим небольшим размером и желтым цветом мякоти.

«На вкус он нежный, сладкий. Семечек не так много и они маленькие. Вкусный», — рассказал читатель.

Сообщалось, что в 2024 году на рынках Курганской области представлены арбузы из Дагестана, Казахстана и Узбекистана. Также ожидаются партии из Астрахани и Оренбурга. Продавцы рассказывают, что каждый регион славится своими уникальными вкусовыми характеристиками.

Арбузы «Яйцо дракона» начали продавать в Кургане
Арбузы «Яйцо дракона» начали продавать в Кургане
Мякоть у арбуза желтая
Мякоть у арбуза желтая

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В сети супермаркетов в Кургане начали продавать арбузы «Яйцо дракона». Об этом URA.RU рассказал читатель. Данный сорт отличается от обычных арбузов своим небольшим размером и желтым цветом мякоти. «На вкус он нежный, сладкий. Семечек не так много и они маленькие. Вкусный», — рассказал читатель. Сообщалось, что в 2024 году на рынках Курганской области представлены арбузы из Дагестана, Казахстана и Узбекистана. Также ожидаются партии из Астрахани и Оренбурга. Продавцы рассказывают, что каждый регион славится своими уникальными вкусовыми характеристиками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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