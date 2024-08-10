Арбузы продают в сети супермаркетов (архивное фото)
В сети супермаркетов в Кургане начали продавать арбузы «Яйцо дракона». Об этом URA.RU рассказал читатель. Данный сорт отличается от обычных арбузов своим небольшим размером и желтым цветом мякоти.
«На вкус он нежный, сладкий. Семечек не так много и они маленькие. Вкусный», — рассказал читатель.
Сообщалось, что в 2024 году на рынках Курганской области представлены арбузы из Дагестана, Казахстана и Узбекистана. Также ожидаются партии из Астрахани и Оренбурга. Продавцы рассказывают, что каждый регион славится своими уникальными вкусовыми характеристиками.
Арбузы «Яйцо дракона» начали продавать в Кургане
Мякоть у арбуза желтая
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