Президент Украины Владимир Зеленский решился на отчаянную атаку на Курскую область, чтобы предотвратить поражение Киева. Об этом сообщил журналист Майкл Кларк. По мнению журналиста, действия украинского лидера направлены на создание сопротивления, несмотря на риск потерь.
«Киев, очевидно, готов жертвовать ценными солдатами и техникой, чтобы оказать какое-то сопротивление», — указывает Майкл Кларк в своем материале в британской газете Times. Кларк подчеркивает, что исход битвы, вероятно, не будет в пользу ВСУ, и атака на Курскую область не изменит общего хода военных действий.
ВСУ напали на Курскую область 6 августа. В регионе развернулись бои. Для отражения атак неприятеля в область ввезли танки. Более 76 тысяч человек эвакуировано из приграничных районов региона.
Украинские военные продолжают обстреливать населенные пункты. В ночь на 11 августа сбитая ракета ВСУ попала в многоэтажный жилой дом в Курске. Есть пострадавшие, здание частично разрушено. Главное о ситуация в регионе за ночь в материале URA.RU.
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