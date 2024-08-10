Ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске и эвакуация из Беловского района: главное за ночь. Видео

Ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске

11 августа 2024 в 05:48 Размер текста - 17 +

В результате падения ракеты ВСУ пострадали 13 человек Фото: Anthony Sweeney / U.S. Department of Defense новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Сбитая ракета Вооруженных сил Украины попала в многоэтажный жилой дом в Курске. В результате ЧП есть пострадавшие, здание частично разрушено. Кроме того, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов призвал к ускорению процесса эвакуации в Беловском районе Курской области. URA.RU собрало главное о ситуация в регионе за ночь. Украинская ракета разрушила дом в Курске Ракета, выпущенная Вооруженными силами Украины, была сбита и упала на жилой дом в Курске, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. «Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Губернатор добавил, что в результате инцидента произошел пожар. По словам Смирнова, на месте происшествия работают экстренные службы. Сколько человек пострадали, разрушения Пять человек получили ранения после падения сбитой ракеты на жилой дом в Курске, информирует telegram-канал Baza. «Пять человек пострадали после падения сбитой ракеты на жилой дом в Курске», — сообщает Baza. Согласно данным канала, из здания были эвакуированы 30 жителей, а также произошло разрушение фасада дома Количество пострадавших в результате падения сбитой украинской ракеты на жилой дом в Курске возросло до 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. «К несчастью, из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, 2 из них находятся в тяжелом состоянии», — написал Смирнов. Он также добавил, что на месте происшествия работают несколько бригад скорой помощи. По последним данным, среди пострадавших — жители дома, на который упала ракета. В настоящее время ведется работа по оказанию необходимой медицинской помощи и поддержке пострадавших. Работа оперативных служб Пожарные успешно справились с возгоранием в девятиэтажном жилом доме в Курске, сохраняя несущие конструкции здания. Об этом информирует ГУ МЧС России по Курской области. «Возгорание в девятиэтажном доме ликвидировано, несущие конструкции здания не повреждены. Происходило горение нескольких автомобилей. Распространения огня не допущено», — сообщается в telegram-канале ведомства. В отчете также указано, что в результате происшествия были спасены 15 человек, а 30 эвакуированы. На месте ЧП работает значительное количество спасателей и техники: более 40 человек личного состава и 10 единиц техники задействованы для обеспечения безопасности и устранения последствий инцидента. Эвакуацию из Беловского района ускорили Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов призвал к ускорению процесса эвакуации в Беловском районе. Об этом он сообщил через свой telegram-канал. «Поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации», — отметил Смирнов. В сообщении также подчеркивается, что губернатор находится в постоянном контакте с Минобороны РФ и другими силовыми структурами для обеспечения безопасности граждан. Смирнов подтвердил, что в Курске сохраняется ракетная опасность, однако слухи о панике в городе, распространяемые украинскими спецслужбами, не соответствуют действительности. «Обстановка под контролем, работают оперативные службы», — заявил он. Солдат ВСУ сдался в плен в Курской области В Курской области солдат Вооруженных сил Украины сдался в плен. Информацию об этом предоставил местный житель Юрий Ведрашко. «Сегодня на лавочке сижу я в деревне Журавли [Кореневского района Курской области], пришел незнакомый мужчина, попросил водички попить, я налил ему воды. Он сказал, что он с Украины», — поделился своим опытом Ведрашко. Это заявление было зафиксировано на видео и распространено через telegram-канал врио главы Курской области Алексея Смирнова. Согласно информации, инцидент имел место в деревне Журавли, что в Кореневском районе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сбитая ракета Вооруженных сил Украины попала в многоэтажный жилой дом в Курске. В результате ЧП есть пострадавшие, здание частично разрушено. Кроме того, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов призвал к ускорению процесса эвакуации в Беловском районе Курской области. URA.RU собрало главное о ситуация в регионе за ночь. Ракета, выпущенная Вооруженными силами Украины, была сбита и упала на жилой дом в Курске, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. «Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Губернатор добавил, что в результате инцидента произошел пожар. По словам Смирнова, на месте происшествия работают экстренные службы. Пять человек получили ранения после падения сбитой ракеты на жилой дом в Курске, информирует telegram-канал Baza. «Пять человек пострадали после падения сбитой ракеты на жилой дом в Курске», — сообщает Baza. Согласно данным канала, из здания были эвакуированы 30 жителей, а также произошло разрушение фасада дома Количество пострадавших в результате падения сбитой украинской ракеты на жилой дом в Курске возросло до 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. «К несчастью, из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, 2 из них находятся в тяжелом состоянии», — написал Смирнов. Он также добавил, что на месте происшествия работают несколько бригад скорой помощи. По последним данным, среди пострадавших — жители дома, на который упала ракета. В настоящее время ведется работа по оказанию необходимой медицинской помощи и поддержке пострадавших. Пожарные успешно справились с возгоранием в девятиэтажном жилом доме в Курске, сохраняя несущие конструкции здания. Об этом информирует ГУ МЧС России по Курской области. «Возгорание в девятиэтажном доме ликвидировано, несущие конструкции здания не повреждены. Происходило горение нескольких автомобилей. Распространения огня не допущено», — сообщается в telegram-канале ведомства. В отчете также указано, что в результате происшествия были спасены 15 человек, а 30 эвакуированы. На месте ЧП работает значительное количество спасателей и техники: более 40 человек личного состава и 10 единиц техники задействованы для обеспечения безопасности и устранения последствий инцидента. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов призвал к ускорению процесса эвакуации в Беловском районе. Об этом он сообщил через свой telegram-канал. «Поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации», — отметил Смирнов. В сообщении также подчеркивается, что губернатор находится в постоянном контакте с Минобороны РФ и другими силовыми структурами для обеспечения безопасности граждан. Смирнов подтвердил, что в Курске сохраняется ракетная опасность, однако слухи о панике в городе, распространяемые украинскими спецслужбами, не соответствуют действительности. «Обстановка под контролем, работают оперативные службы», — заявил он. В Курской области солдат Вооруженных сил Украины сдался в плен. Информацию об этом предоставил местный житель Юрий Ведрашко. «Сегодня на лавочке сижу я в деревне Журавли [Кореневского района Курской области], пришел незнакомый мужчина, попросил водички попить, я налил ему воды. Он сказал, что он с Украины», — поделился своим опытом Ведрашко. Это заявление было зафиксировано на видео и распространено через telegram-канал врио главы Курской области Алексея Смирнова. Согласно информации, инцидент имел место в деревне Журавли, что в Кореневском районе.