Армия и оружие В Курской области уничтожили 14 единиц бронетехники ВСУ с иностранцами на борту 11 августа 2024 в 17:19 Размер текста - 17 + ВС РФ уничтожили 14 единиц бронетехники ВСУ, сообщил Апти Алаудинов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВС России уничтожили 14 единиц бронетехники ВСУ с иностранцами на борту в селе Мартыновка Курской области. Он отметил, что удалось ликвидировать Stryker и пикап. «В одной только Мартыновке мы уничтожили за сегодня 14 единиц техники. Это и танки, и страйкеры, и M1 [Abrams], и Murder M113, один пикап», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале . Он также поблагодарил команду спецназа за совместную работу. Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ предотвратили прорыв украинских войск в три населенных пункта Курской области. Армия Киева пыталась прорваться на российскую территорию на бронетехнике. Отмечается, что ВСУ пытались отследить координаты техники ВС РФ по камерам видеонаблюдения на дорогах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВС России уничтожили 14 единиц бронетехники ВСУ с иностранцами на борту в селе Мартыновка Курской области. Он отметил, что удалось ликвидировать Stryker и пикап. «В одной только Мартыновке мы уничтожили за сегодня 14 единиц техники. Это и танки, и страйкеры, и M1 [Abrams], и Murder M113, один пикап», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. Он также поблагодарил команду спецназа за совместную работу. Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ предотвратили прорыв украинских войск в три населенных пункта Курской области. Армия Киева пыталась прорваться на российскую территорию на бронетехнике. Отмечается, что ВСУ пытались отследить координаты техники ВС РФ по камерам видеонаблюдения на дорогах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям