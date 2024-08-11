В Курской области уничтожили 14 единиц бронетехники ВСУ с иностранцами на борту

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВС России уничтожили 14 единиц бронетехники ВСУ с иностранцами на борту в селе Мартыновка Курской области. Он отметил, что удалось ликвидировать Stryker и пикап.
«В одной только Мартыновке мы уничтожили за сегодня 14 единиц техники. Это и танки, и страйкеры, и M1 [Abrams], и Murder M113, один пикап», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. Он также поблагодарил команду спецназа за совместную работу.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ предотвратили прорыв украинских войск в три населенных пункта Курской области. Армия Киева пыталась прорваться на российскую территорию на бронетехнике. Отмечается, что ВСУ пытались отследить координаты техники ВС РФ по камерам видеонаблюдения на дорогах.
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Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВС России уничтожили 14 единиц бронетехники ВСУ с иностранцами на борту в селе Мартыновка Курской области. Он отметил, что удалось ликвидировать Stryker и пикап. «В одной только Мартыновке мы уничтожили за сегодня 14 единиц техники. Это и танки, и страйкеры, и M1 [Abrams], и Murder M113, один пикап», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. Он также поблагодарил команду спецназа за совместную работу. Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ предотвратили прорыв украинских войск в три населенных пункта Курской области. Армия Киева пыталась прорваться на российскую территорию на бронетехнике. Отмечается, что ВСУ пытались отследить координаты техники ВС РФ по камерам видеонаблюдения на дорогах.