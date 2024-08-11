Военкор Поддубный дал первое интервью после покушения в Курской области

Военкор Поддубный рассказал о происходящем во время атаки по Курской области
новость из сюжетаВоенкор Поддубный тяжело ранен в Курской области
Военкор Евгений Поддубный дал первое интервью после покушения на него, в котором рассказал о происходящем во время атаки Вооруженных сил Украины по Курской области. Об этом сообщает журналист Евгений Попов.
«Помню, что в машине был огонь, помню, что по машине стреляли, помню, что отчаянно хотел жить», — приводит слова Поддубного Попов в своем telegram-канале. Журналист отметил, что военкор уже идет на поправку.
Ранее в автомобиль Евгения Поддубного в Курской области прилетел дрон ВСУ. На данный момент он пришел в сознание и получает лечение в областной больнице.
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