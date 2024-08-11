Военкор Поддубный дал первое интервью после покушения в Курской области

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Военкор Поддубный рассказал о происходящем во время атаки по Курской области Фото:
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Военкор Поддубный тяжело ранен в Курской области

Военкор Евгений Поддубный дал первое интервью после покушения на него, в котором рассказал о происходящем во время атаки Вооруженных сил Украины по Курской области. Об этом сообщает журналист Евгений Попов.

«Помню, что в машине был огонь, помню, что по машине стреляли, помню, что отчаянно хотел жить», — приводит слова Поддубного Попов в своем telegram-канале. Журналист отметил, что военкор уже идет на поправку.

Ранее в автомобиль Евгения Поддубного в Курской области прилетел дрон ВСУ. На данный момент он пришел в сознание и получает лечение в областной больнице.

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Военкор Евгений Поддубный дал первое интервью после покушения на него, в котором рассказал о происходящем во время атаки Вооруженных сил Украины по Курской области. Об этом сообщает журналист Евгений Попов. «Помню, что в машине был огонь, помню, что по машине стреляли, помню, что отчаянно хотел жить», — приводит слова Поддубного Попов в своем telegram-канале. Журналист отметил, что военкор уже идет на поправку. Ранее в автомобиль Евгения Поддубного в Курской области прилетел дрон ВСУ. На данный момент он пришел в сознание и получает лечение в областной больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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