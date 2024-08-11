Уголовница и бывшая баскетболистка УГМК Грайнер выиграла золото Олимпиады-2024

Американская баскетболистка, приговоренная в России и после обменянная на Виктора Бута, Бриттни Грайнер, которая играла за команду УГМК из Екатеринбурга, выиграла золото Олимпиады-2024. В финале женская сборная США обыграла команду Франции со счетом 67:66.
"Американка Бриттни Грайнер выиграла свою третью золотую олимпийскую медаль после того, как женская сборная США победила Францию (67:66) в финале Олимпиады-2024 в Париже. Ее показатели на турнире составили 7,3 очка и 4,2 подбора в среднем за матч", — передает портал Sports.ru.
Грайнер попала в сборную США перед Олимпиадой, когда американская федерация опубликовала список женской команды по баскетболу. Она была задержана в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево, поскольку в ее багаже нашли картриджи к вейпам с гашишным маслом. На суде ее приговорили к девяти годам колонии и штрафу. Затем баскетболистку в декабре 2022 года обменяли в аэропорту Абу-Даби на россиянина Виктора Бута, который долгие годы сидел в американской тюрьме.
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