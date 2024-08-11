11 августа 2024

Поддубный рассказал о самочувствии после покушения на него

Поддубный заявил, что после атаки дрона ВСУ чувствует себя не очень хорошо
© Служба новостей «URA.RU»
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Поддубный находится на лечении в НИИ имени Склифосовского Фото:
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Военкор Поддубный тяжело ранен в Курской области

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который был тяжело ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области, находится в реанимации. Он сообщил, что его самочувствие остается «не очень хорошим».

Кто такой Евгений Поддубный, которого тяжело ранили в Курской области: работа военкора в зоне СВО

«Все еще не очень хорошо», — сказал Поддубный в интервью журналисту Евгению Попову на телеканале «Россия 1». По словам военкора, сейчас он находится в реанимации.

Поддубный был доставлен в реанимацию в Курскую областную больницу, где ему были предоставлены необходимые медицинские процедуры и принято решение о его транспортировке в Москву. Ему диагностированы тяжелые ожоги, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, и он продолжает находиться в тяжелом состоянии.

По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, Евгений Поддубный был выслежен и атакован целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. В настоящее время военкора находится на лечении в НИИ имени Склифосовского.

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Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который был тяжело ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области, находится в реанимации. Он сообщил, что его самочувствие остается «не очень хорошим». «Все еще не очень хорошо», — сказал Поддубный в интервью журналисту Евгению Попову на телеканале «Россия 1». По словам военкора, сейчас он находится в реанимации. Поддубный был доставлен в реанимацию в Курскую областную больницу, где ему были предоставлены необходимые медицинские процедуры и принято решение о его транспортировке в Москву. Ему диагностированы тяжелые ожоги, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, и он продолжает находиться в тяжелом состоянии. По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, Евгений Поддубный был выслежен и атакован целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. В настоящее время военкора находится на лечении в НИИ имени Склифосовского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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