Поддубный рассказал о самочувствии после покушения на него

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который был тяжело ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области, находится в реанимации. Он сообщил, что его самочувствие остается «не очень хорошим».
«Все еще не очень хорошо», — сказал Поддубный в интервью журналисту Евгению Попову на телеканале «Россия 1». По словам военкора, сейчас он находится в реанимации.
Поддубный был доставлен в реанимацию в Курскую областную больницу, где ему были предоставлены необходимые медицинские процедуры и принято решение о его транспортировке в Москву. Ему диагностированы тяжелые ожоги, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, и он продолжает находиться в тяжелом состоянии.
По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, Евгений Поддубный был выслежен и атакован целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. В настоящее время военкора находится на лечении в НИИ имени Склифосовского.
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