Рогов: ВСУ нанесли удар по ЗАЭС, используя дрон-камикадзе

12 августа 2024 в 00:53 Размер текста - 17 +

При возгорании на объекте ЗАЭС после обстрела ВСУ никто не пострадал Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевики ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС с использованием дрона-камикадзе, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. «Это был целенаправленный и осознанный удар», — заявил Рогов. Он добавил, что это очередной пример ядерного терроризма со стороны киевского режима, который осуществляется при одобрении и содействии Запада. По данным Рогова, дрон был запущен из Никополя, города в Днепропетровской области Украины, который находится под контролем украинского правительства. Оператор беспилотника имел возможность видеть цель своего удара. Это действие является продолжением серии агрессивных действий в адрес атомных объектов, которые могут нести угрозу ядерной безопасности в регионе. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что после обстрела ВСУ Запорожской области загорелись охладительные системы ЗАЭС. В МИД РФ назвали удар ядерным террором континента. Позже стало известно, что при возгорании на объекте ЗАЭС после обстрела ВСУ никто не пострадал, передают РИА Новости, ссылаясь на директора по коммуникациям станции Евгения Яшина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боевики ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС с использованием дрона-камикадзе, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. «Это был целенаправленный и осознанный удар», — заявил Рогов. Он добавил, что это очередной пример ядерного терроризма со стороны киевского режима, который осуществляется при одобрении и содействии Запада. По данным Рогова, дрон был запущен из Никополя, города в Днепропетровской области Украины, который находится под контролем украинского правительства. Оператор беспилотника имел возможность видеть цель своего удара. Это действие является продолжением серии агрессивных действий в адрес атомных объектов, которые могут нести угрозу ядерной безопасности в регионе. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что после обстрела ВСУ Запорожской области загорелись охладительные системы ЗАЭС. В МИД РФ назвали удар ядерным террором континента. Позже стало известно, что при возгорании на объекте ЗАЭС после обстрела ВСУ никто не пострадал, передают РИА Новости, ссылаясь на директора по коммуникациям станции Евгения Яшина.