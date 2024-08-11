Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар ВСУ по Запорожской АЭС ядерным террором континента. Она призвала главу МАГАТЭ отреагировать на ситуацию.
«Где Рафаэль Гросси и все МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ООНовской структуры на данном критическом направлении», — написала Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, террористы в Киеве под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну, угробили народ Украины, подорвали мировую энергетическую и продовольственную безопасность. Захарова считает, что теперь они принялись за ядерный террор континента.
Ранее появилась информация о возгорании на ЗАЭС из-за обстрела Энергодара. Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что загорелись охладительных системы.
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