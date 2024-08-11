Захарова назвала удар ВСУ по Запорожской АЭС ядерным террором континента

12 августа 2024 в 00:27 Размер текста - 17 +

Киев под руководством Запада подорвал мировую энергетическую безопасность, заявила Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар ВСУ по Запорожской АЭС ядерным террором континента. Она призвала главу МАГАТЭ отреагировать на ситуацию. Пожар начался на Запорожской АЭС после обстрела ВСУ: последствия атаки «Где Рафаэль Гросси и все МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ООНовской структуры на данном критическом направлении», — написала Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, террористы в Киеве под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну, угробили народ Украины, подорвали мировую энергетическую и продовольственную безопасность. Захарова считает, что теперь они принялись за ядерный террор континента. Ранее появилась информация о возгорании на ЗАЭС из-за обстрела Энергодара. Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что загорелись охладительных системы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар ВСУ по Запорожской АЭС ядерным террором континента. Она призвала главу МАГАТЭ отреагировать на ситуацию. «Где Рафаэль Гросси и все МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ООНовской структуры на данном критическом направлении», — написала Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, террористы в Киеве под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну, угробили народ Украины, подорвали мировую энергетическую и продовольственную безопасность. Захарова считает, что теперь они принялись за ядерный террор континента. Ранее появилась информация о возгорании на ЗАЭС из-за обстрела Энергодара. Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что загорелись охладительных системы.