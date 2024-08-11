11 августа 2024

Захарова назвала удар ВСУ по Запорожской АЭС ядерным террором континента

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, захарова мария
Киев под руководством Запада подорвал мировую энергетическую безопасность, заявила Захарова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар ВСУ по Запорожской АЭС ядерным террором континента. Она призвала главу МАГАТЭ отреагировать на ситуацию.

Пожар начался на Запорожской АЭС после обстрела ВСУ: последствия атаки

«Где Рафаэль Гросси и все МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ООНовской структуры на данном критическом направлении», — написала Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, террористы в Киеве под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну, угробили народ Украины, подорвали мировую энергетическую и продовольственную безопасность. Захарова считает, что теперь они принялись за ядерный террор континента.

Ранее появилась информация о возгорании на ЗАЭС из-за обстрела Энергодара. Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что загорелись охладительных системы.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар ВСУ по Запорожской АЭС ядерным террором континента. Она призвала главу МАГАТЭ отреагировать на ситуацию. «Где Рафаэль Гросси и все МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ООНовской структуры на данном критическом направлении», — написала Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, террористы в Киеве под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну, угробили народ Украины, подорвали мировую энергетическую и продовольственную безопасность. Захарова считает, что теперь они принялись за ядерный террор континента. Ранее появилась информация о возгорании на ЗАЭС из-за обстрела Энергодара. Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что загорелись охладительных системы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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