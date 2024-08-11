11 августа 2024

Региональные банки Китая прекращают принимать платежи из РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Российский бизнес столкнулся с отказами небольших региональных китайских банков принимать платежи из РФ. С мая текущего года именно эти банки начали активно использоваться для расчетов, так как считалось, что они менее уязвимы для западных санкций.

«Пришло письмо от этого банка о приостановке расчетов — уже около месяца у нас висит платеж», — рассказала гендиректор компании-импортера Atvira (занимается поставками оборудования из КНР), эксперт-практик внешнеэкономической деятельности Екатерина Кизевич в беседе с «Известиями». По словам другого специалиста, ситуация по расчетам между Россией и Китаем ухудшается. «Даже небольшие региональные банки КНР стали все чаще отказываться принимать платежи из РФ, хотя в мае—июне работали с российским бизнесом», — поделился гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.

Ранее сообщалось, что китайские банки отказываются принимать юани из РФ. Они их делят на «чистые» и «грязные». Так, РФ не удается исполнить около 80% международных платежей в юанях.

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Российский бизнес столкнулся с отказами небольших региональных китайских банков принимать платежи из РФ. С мая текущего года именно эти банки начали активно использоваться для расчетов, так как считалось, что они менее уязвимы для западных санкций. «Пришло письмо от этого банка о приостановке расчетов — уже около месяца у нас висит платеж», — рассказала гендиректор компании-импортера Atvira (занимается поставками оборудования из КНР), эксперт-практик внешнеэкономической деятельности Екатерина Кизевич в беседе с «Известиями». По словам другого специалиста, ситуация по расчетам между Россией и Китаем ухудшается. «Даже небольшие региональные банки КНР стали все чаще отказываться принимать платежи из РФ, хотя в мае—июне работали с российским бизнесом», — поделился гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. Ранее сообщалось, что китайские банки отказываются принимать юани из РФ. Они их делят на «чистые» и «грязные». Так, РФ не удается исполнить около 80% международных платежей в юанях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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