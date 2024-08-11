Региональные банки Китая прекращают принимать платежи из РФ

12 августа 2024 в 04:22 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российский бизнес столкнулся с отказами небольших региональных китайских банков принимать платежи из РФ. С мая текущего года именно эти банки начали активно использоваться для расчетов, так как считалось, что они менее уязвимы для западных санкций. «Пришло письмо от этого банка о приостановке расчетов — уже около месяца у нас висит платеж», — рассказала гендиректор компании-импортера Atvira (занимается поставками оборудования из КНР), эксперт-практик внешнеэкономической деятельности Екатерина Кизевич в беседе с «Известиями». По словам другого специалиста, ситуация по расчетам между Россией и Китаем ухудшается. «Даже небольшие региональные банки КНР стали все чаще отказываться принимать платежи из РФ, хотя в мае—июне работали с российским бизнесом», — поделился гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. Ранее сообщалось, что китайские банки отказываются принимать юани из РФ. Они их делят на «чистые» и «грязные». Так, РФ не удается исполнить около 80% международных платежей в юанях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский бизнес столкнулся с отказами небольших региональных китайских банков принимать платежи из РФ. С мая текущего года именно эти банки начали активно использоваться для расчетов, так как считалось, что они менее уязвимы для западных санкций. «Пришло письмо от этого банка о приостановке расчетов — уже около месяца у нас висит платеж», — рассказала гендиректор компании-импортера Atvira (занимается поставками оборудования из КНР), эксперт-практик внешнеэкономической деятельности Екатерина Кизевич в беседе с «Известиями». По словам другого специалиста, ситуация по расчетам между Россией и Китаем ухудшается. «Даже небольшие региональные банки КНР стали все чаще отказываться принимать платежи из РФ, хотя в мае—июне работали с российским бизнесом», — поделился гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. Ранее сообщалось, что китайские банки отказываются принимать юани из РФ. Они их делят на «чистые» и «грязные». Так, РФ не удается исполнить около 80% международных платежей в юанях.