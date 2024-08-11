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Ревизоры из Москвы начали проверку в пермском главке МВД

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание управления внутренних дел Пермского края «Башня смерти». Пермь, здание управления внутренних дел пермского края
Ревизоры будут проверять работу полицейских в пермском главке МВД Фото:

В Пермь прибыли сотрудники центрального управления МВД. Они будут проводить проверку в пермском главке. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Проверка началась 12 августа. Она может быть длиною в месяц, а может быть и короче. Это зависит того, какое количество нарушений в работе полиции Пермского края будет обнаружено. В основном ревизоров интересует работа уголовного розыска, а также борьба с коррупцией и организованной преступностью», — уточнил собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

Источник также отметил, что личный состав уже давно готовится к этой проверке. Основная проблема заключается в том, что комнаты хранения вещественных доказательств переполнены. Оперативники хранили вещдоки в своих кабинетах, что запрещено, а сейчас спешно их вывозят кто куда.

Ранее URA.RU сообщало, что в рамках проведения проверки главный инспектор МВД РФ Сергей Цилих проведет личный прием граждан. Поговорить с ним можно будет 17 августа. О том, что в Пермь приезжает проверка из Москвы стало известно еще в начале июня. Она связана с тем, что начальник ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов отказался уходить на пенсию или переходить на службу в северо-восточный регион страны. Ревизоры должны будут выявить нарушения в работе пермских полицейских и объявить им взыскания. Считается, что после этого Щеглов покинет кресло пермского управления.

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В Пермь прибыли сотрудники центрального управления МВД. Они будут проводить проверку в пермском главке. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Проверка началась 12 августа. Она может быть длиною в месяц, а может быть и короче. Это зависит того, какое количество нарушений в работе полиции Пермского края будет обнаружено. В основном ревизоров интересует работа уголовного розыска, а также борьба с коррупцией и организованной преступностью», — уточнил собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Источник также отметил, что личный состав уже давно готовится к этой проверке. Основная проблема заключается в том, что комнаты хранения вещественных доказательств переполнены. Оперативники хранили вещдоки в своих кабинетах, что запрещено, а сейчас спешно их вывозят кто куда. Ранее URA.RU сообщало, что в рамках проведения проверки главный инспектор МВД РФ Сергей Цилих проведет личный прием граждан. Поговорить с ним можно будет 17 августа. О том, что в Пермь приезжает проверка из Москвы стало известно еще в начале июня. Она связана с тем, что начальник ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов отказался уходить на пенсию или переходить на службу в северо-восточный регион страны. Ревизоры должны будут выявить нарушения в работе пермских полицейских и объявить им взыскания. Считается, что после этого Щеглов покинет кресло пермского управления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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