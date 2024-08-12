Конфликт между Россией и Украиной мог разрешиться еще в весной 2022 года в Стамбуле, но перемирие невыгодно Западу, который будет воевать с РФ «до последнего украинца». Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.
«Мир на Украине мог быть достигнут еще на переговорах в Стамбуле, в самом начале СВО. Но этого не произошло, потому что решение о мире на Украине принимают страны и политики не с Украины, которые хотят воевать с Россией до последнего украинца», — сообщил Александр Вулин в беседе с РИА Новости.
Во время переговоров в Стамбуле Запад, вместо помощи в дипломатическом урегулировании конфликта, предложил Киеву усилить давление на Россию. Также западные страны пообещали увеличенную военную поддержку Украине.
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