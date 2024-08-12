Вице-премьер Сербии назвал судьбоносное решение по переговорам по Украине

Вице-премьер Сербии: мир между РФ и Украиной не выгоден Западу

12 августа 2024 в 08:18 Размер текста - 17 +

Запад будет воевать с Россией «до последнего украинца», заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт между Россией и Украиной мог разрешиться еще в весной 2022 года в Стамбуле, но перемирие невыгодно Западу, который будет воевать с РФ «до последнего украинца». Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. «Мир на Украине мог быть достигнут еще на переговорах в Стамбуле, в самом начале СВО. Но этого не произошло, потому что решение о мире на Украине принимают страны и политики не с Украины, которые хотят воевать с Россией до последнего украинца», — сообщил Александр Вулин в беседе с РИА Новости. Во время переговоров в Стамбуле Запад, вместо помощи в дипломатическом урегулировании конфликта, предложил Киеву усилить давление на Россию. Также западные страны пообещали увеличенную военную поддержку Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конфликт между Россией и Украиной мог разрешиться еще в весной 2022 года в Стамбуле, но перемирие невыгодно Западу, который будет воевать с РФ «до последнего украинца». Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. «Мир на Украине мог быть достигнут еще на переговорах в Стамбуле, в самом начале СВО. Но этого не произошло, потому что решение о мире на Украине принимают страны и политики не с Украины, которые хотят воевать с Россией до последнего украинца», — сообщил Александр Вулин в беседе с РИА Новости. Во время переговоров в Стамбуле Запад, вместо помощи в дипломатическом урегулировании конфликта, предложил Киеву усилить давление на Россию. Также западные страны пообещали увеличенную военную поддержку Украине.