Вице-премьер Сербии назвал судьбоносное решение по переговорам по Украине

Вице-премьер Сербии: мир между РФ и Украиной не выгоден Западу
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ФСБ, учения. Челябинск, военные, оружие, вооружение, амуниция, спецоперация, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, сво
Запад будет воевать с Россией «до последнего украинца», заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Конфликт между Россией и Украиной мог разрешиться еще в весной 2022 года в Стамбуле, но перемирие невыгодно Западу, который будет воевать с РФ «до последнего украинца». Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Мир на Украине мог быть достигнут еще на переговорах в Стамбуле, в самом начале СВО. Но этого не произошло, потому что решение о мире на Украине принимают страны и политики не с Украины, которые хотят воевать с Россией до последнего украинца», — сообщил Александр Вулин в беседе с РИА Новости.

Во время переговоров в Стамбуле Запад, вместо помощи в дипломатическом урегулировании конфликта, предложил Киеву усилить давление на Россию. Также западные страны пообещали увеличенную военную поддержку Украине.

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Конфликт между Россией и Украиной мог разрешиться еще в весной 2022 года в Стамбуле, но перемирие невыгодно Западу, который будет воевать с РФ «до последнего украинца». Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. «Мир на Украине мог быть достигнут еще на переговорах в Стамбуле, в самом начале СВО. Но этого не произошло, потому что решение о мире на Украине принимают страны и политики не с Украины, которые хотят воевать с Россией до последнего украинца», — сообщил Александр Вулин в беседе с РИА Новости. Во время переговоров в Стамбуле Запад, вместо помощи в дипломатическом урегулировании конфликта, предложил Киеву усилить давление на Россию. Также западные страны пообещали увеличенную военную поддержку Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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