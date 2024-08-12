В МАГАТЭ оценили безопасность Запорожской АЭС после атаки беспилотника. Видео

Глава МАГАТЭ Гросси заявил об отсутствии опасности для ЗАЭС после удара БПЛА
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В МАГАТЭ заявили об отсутствии угроз для ядерной безопасности ЗАЭС
В МАГАТЭ заявили об отсутствии угроз для ядерной безопасности ЗАЭС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Мариано Гросси заверил, что ядерная безопасность Запорожской АЭС не находится под угрозой, несмотря на удар беспилотника по объекту. Его заявление приведено на сайте организации.

«Это не оказывает никакого влияния на ядерную безопасность», — сказал Гросси, его слова приводятся на сайте МАГАТЭ. В сообщении отмечается, что были повреждены градирни ЗАЭС, однако это не оказывает влияние на безопасность энергоблоков. 

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. Украинские силы нанесли удар по объекту, используя дрон-камикадзе. URA.RU подробно рассказывало о произошедшем — в материале

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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Мариано Гросси заверил, что ядерная безопасность Запорожской АЭС не находится под угрозой, несмотря на удар беспилотника по объекту. Его заявление приведено на сайте организации. «Это не оказывает никакого влияния на ядерную безопасность», — сказал Гросси, его слова приводятся на сайте МАГАТЭ. В сообщении отмечается, что были повреждены градирни ЗАЭС, однако это не оказывает влияние на безопасность энергоблоков.  Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. Украинские силы нанесли удар по объекту, используя дрон-камикадзе. URA.RU подробно рассказывало о произошедшем — в материале. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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