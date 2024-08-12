Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Мариано Гросси заверил, что ядерная безопасность Запорожской АЭС не находится под угрозой, несмотря на удар беспилотника по объекту. Его заявление приведено на сайте организации.
«Это не оказывает никакого влияния на ядерную безопасность», — сказал Гросси, его слова приводятся на сайте МАГАТЭ. В сообщении отмечается, что были повреждены градирни ЗАЭС, однако это не оказывает влияние на безопасность энергоблоков.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. Украинские силы нанесли удар по объекту, используя дрон-камикадзе. URA.RU подробно рассказывало о произошедшем — в материале.
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