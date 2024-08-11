Пожар начался на Запорожской АЭС после обстрела ВСУ: последствия атаки

Балицкий: на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло возгорание

12 августа 2024 в 01:10 Размер текста - 17 +

При возгорании на объекте ЗАЭС после обстрела ВСУ никто не пострадал Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за обстрела Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По предварительным данным, ВСУ нанесли удар по объекту, используя дрон-камикадзе. Что произошло на ЗАЭС, последствия пожара — в материале URA.RU. Возгорание на Запорожской АЭС после обстрела Губернатор Евгений Балицкий сообщил в своем telegram-канале о произошедшем возгорании на объекте охладительных систем Запорожской АЭС после обстрела Энергодара со стороны украинских войск. Он уточнил, что все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, и не существует угрозы парового взрыва или других последствий. Радиационный фон в районе АЭС и Энергодара остается в пределах нормы, добавил он. Комментарий Марии Захаровой о реакции МАГАТЭ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение по поводу отсутствия реакции со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и его главы Рафаэля Гросси на ситуацию вокруг ЗАЭС. В своем telegram-канале Захарова обвинила киевский режим в ядерном терроризме континента. Отсутствие пострадавших на ЗАЭС Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что в результате возгорания на объекте градирни станции пострадавших нет. Также было подтверждено, что инцидент не повлиял на работу АЭС, и станция продолжает функционировать в штатном режиме. Удар по инфраструктуре ЗАЭС По информации Евгении Яшиной, охладительные системы, по которым был нанесен удар, расположены на берегу Днепра и находятся в отдалении от энергоблоков станции. Это первый случай серьезных повреждений инфраструктуры ЗАЭС в результате удара ВСУ, передает ТАСС. Заявление Владимира Рогова о действиях ВСУ Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС с использованием дрона-камикадзе. Рогов указал на это, как на пример ядерного терроризма со стороны украинского режима, который осуществляется с одобрения и содействия Запада. По его данным, дрон был запущен из Никополя и оператор имел возможность видеть цель своего удара. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за обстрела Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По предварительным данным, ВСУ нанесли удар по объекту, используя дрон-камикадзе. Что произошло на ЗАЭС, последствия пожара — в материале URA.RU. Губернатор Евгений Балицкий сообщил в своем telegram-канале о произошедшем возгорании на объекте охладительных систем Запорожской АЭС после обстрела Энергодара со стороны украинских войск. Он уточнил, что все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, и не существует угрозы парового взрыва или других последствий. Радиационный фон в районе АЭС и Энергодара остается в пределах нормы, добавил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение по поводу отсутствия реакции со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и его главы Рафаэля Гросси на ситуацию вокруг ЗАЭС. В своем telegram-канале Захарова обвинила киевский режим в ядерном терроризме континента. Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что в результате возгорания на объекте градирни станции пострадавших нет. Также было подтверждено, что инцидент не повлиял на работу АЭС, и станция продолжает функционировать в штатном режиме. По информации Евгении Яшиной, охладительные системы, по которым был нанесен удар, расположены на берегу Днепра и находятся в отдалении от энергоблоков станции. Это первый случай серьезных повреждений инфраструктуры ЗАЭС в результате удара ВСУ, передает ТАСС. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС с использованием дрона-камикадзе. Рогов указал на это, как на пример ядерного терроризма со стороны украинского режима, который осуществляется с одобрения и содействия Запада. По его данным, дрон был запущен из Никополя и оператор имел возможность видеть цель своего удара.