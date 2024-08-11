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В Тюмени на девять дней перекроют дорогу на Пермякова. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Возможные пути объезда: Широтная, Олимпийская, Александра Логунова
Возможные пути объезда: Широтная, Олимпийская, Александра Логунова Фото:

В Тюмени с 21 по 30 августа перекроют участок дороги на улице Пермякова в районе перекрестка с Широтной. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Вниманию пользователей автомобильных дорог. В связи с ремонтом участка тепловой сети в период с 21 по 30 августа будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге по ул. Пермякова в районе пересечения с ул. Широтной», — рассказали в мэрии.

Водителей просят обращать внимание на знаки и соблюдать ПДД. Объехать ограничение можно будет через улицы Широтную, Олимпийскую и Александра Логунова. 

Дорога будет перекрыта девять дней
Дорога будет перекрыта девять дней
Фото:

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В Тюмени с 21 по 30 августа перекроют участок дороги на улице Пермякова в районе перекрестка с Широтной. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Вниманию пользователей автомобильных дорог. В связи с ремонтом участка тепловой сети в период с 21 по 30 августа будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге по ул. Пермякова в районе пересечения с ул. Широтной», — рассказали в мэрии. Водителей просят обращать внимание на знаки и соблюдать ПДД. Объехать ограничение можно будет через улицы Широтную, Олимпийскую и Александра Логунова. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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