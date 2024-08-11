Возможные пути объезда: Широтная, Олимпийская, Александра Логунова
В Тюмени с 21 по 30 августа перекроют участок дороги на улице Пермякова в районе перекрестка с Широтной. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Вниманию пользователей автомобильных дорог. В связи с ремонтом участка тепловой сети в период с 21 по 30 августа будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге по ул. Пермякова в районе пересечения с ул. Широтной», — рассказали в мэрии.
Водителей просят обращать внимание на знаки и соблюдать ПДД. Объехать ограничение можно будет через улицы Широтную, Олимпийскую и Александра Логунова.
Дорога будет перекрыта девять дней
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!