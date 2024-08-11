Екатеринбуржец на Porcshe, избивший украинца, оказался известным блогером с татуировкой Зеленского

Екатеринбуржец на Porcshe, напавший на украинца, оказался известным блогером

12 августа 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

У блогера, избившего мужчину, более 70 тысяч подписчиков на YouTube Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбуржец, избивший мужчину из-за того, что он назвал себя «хохлом», оказался известным блогером Виталием Реутовым, который рассказывает о том, как сидеть в тюрьме, и общается с людьми в чат-рулетке. Еще в декабре 2022 он набил татуировку с президентом России Владимиром Путиным, который ухмыляется над главой Украины Владимиром Зеленским. В своем telegram-канале Реутов рассказывает о лайфстайле и делится своим мнение по поводу спецоперации на Украине — там на него подписаны более 68 тысяч человек. На видеохостинге YouTube блогер ведет канал «КПЖ в чат-рулетке», за которым следят 72,7 тысячи подписчиков. В своих видео Виталий общается в онлайн-режиме с неординарными личностями. Татуировку с лидерами России и Украины Реутов набил, чтобы проявить сопричастность с солдатами к спецоперации. «Что касается татуировки с Путиным, это вызов большего масштаба, чтобы им [ВСУ] „пятую точку“ разорвало», — пояснял URA.RU блогер. Работу над наколкой проводил тату-мастер Василий Суворов. Потасовка блогера случилась возле ТРЦ «Антей». Тогда он залез на Porsche Panamera, где нецензурно выражался в адрес жителей Украины, называя их «хохлами», спровоцировав одного из очевидцев, а потом избил его. На инцидент обратился внимание депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов, попросивший шефа региональной полиции Александра Мешкова провести проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец, избивший мужчину из-за того, что он назвал себя «хохлом», оказался известным блогером Виталием Реутовым, который рассказывает о том, как сидеть в тюрьме, и общается с людьми в чат-рулетке. Еще в декабре 2022 он набил татуировку с президентом России Владимиром Путиным, который ухмыляется над главой Украины Владимиром Зеленским. В своем telegram-канале Реутов рассказывает о лайфстайле и делится своим мнение по поводу спецоперации на Украине — там на него подписаны более 68 тысяч человек. На видеохостинге YouTube блогер ведет канал «КПЖ в чат-рулетке», за которым следят 72,7 тысячи подписчиков. В своих видео Виталий общается в онлайн-режиме с неординарными личностями. Татуировку с лидерами России и Украины Реутов набил, чтобы проявить сопричастность с солдатами к спецоперации. «Что касается татуировки с Путиным, это вызов большего масштаба, чтобы им [ВСУ] „пятую точку“ разорвало», — пояснял URA.RU блогер. Работу над наколкой проводил тату-мастер Василий Суворов. Потасовка блогера случилась возле ТРЦ «Антей». Тогда он залез на Porsche Panamera, где нецензурно выражался в адрес жителей Украины, называя их «хохлами», спровоцировав одного из очевидцев, а потом избил его. На инцидент обратился внимание депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов, попросивший шефа региональной полиции Александра Мешкова провести проверку.