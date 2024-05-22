Бывшая фирма челябинского экс-замгубернатора Косилова проиграла суд за 57 млн рублей

Бывший совхоз семьи челябинского экс-замгубернатора не смог отстоять 57 млн

23 мая 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Арбитражный суд снова подтвердил решение о выплатах «Равису» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Совхоз «Береговой», ранее принадлежавший семье бывшего первого вице-губернатора Андрея Косилова, не смог отстоять в суде 57,868 млн рублей, которые придется отдать. Как следует из картотеки арбитражных дел, кассационная инстанция оставила без изменений предыдущие решения. «Кассационная инстанция. Оставить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — отмечено на сайте суда. Спор возник из-за семян подсолнечника и рапса. С 2017 по 2022 годы, когда «Рависом» руководил Косилов, агрохолдинг передал «Береговому» на переработку 7,3 млн кг семян подсолнечника и более четырех миллионов килограммов — рапса. В результате работы должны были получаться масло и жмых, которые следовало возвращать заказчику работ. Однако делалось это, как утверждают теперь в «Рависе», не в полном объеме. Исполнитель не переработал порядка 600 тонн семян и не вернул весь жмых. Первое решение, обязавшее «Береговой» выплатить долг, было принято в июле 2023 года. До ноября 2022 год фирма принадлежала родственнице супруги Косилова, руководителем являлся его сын Иван. В феврале суд принял к рассмотрению иск «Рависа» о банкротстве совхоза, активы были арестованы. В самом агрохолдинге бывший вице-губернатор был совладельцем, но в конце 2023 года продал долю свердловской компании «УралАгроГруп». «Равис» пытается оспорить продажу. При подготовке материала запросы для комментариев были направлены обеим сторонам спора. До публикации ответы получены не были. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совхоз «Береговой», ранее принадлежавший семье бывшего первого вице-губернатора Андрея Косилова, не смог отстоять в суде 57,868 млн рублей, которые придется отдать. Как следует из картотеки арбитражных дел, кассационная инстанция оставила без изменений предыдущие решения. «Кассационная инстанция. Оставить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — отмечено на сайте суда. Спор возник из-за семян подсолнечника и рапса. С 2017 по 2022 годы, когда «Рависом» руководил Косилов, агрохолдинг передал «Береговому» на переработку 7,3 млн кг семян подсолнечника и более четырех миллионов килограммов — рапса. В результате работы должны были получаться масло и жмых, которые следовало возвращать заказчику работ. Однако делалось это, как утверждают теперь в «Рависе», не в полном объеме. Исполнитель не переработал порядка 600 тонн семян и не вернул весь жмых. Первое решение, обязавшее «Береговой» выплатить долг, было принято в июле 2023 года. До ноября 2022 год фирма принадлежала родственнице супруги Косилова, руководителем являлся его сын Иван. В феврале суд принял к рассмотрению иск «Рависа» о банкротстве совхоза, активы были арестованы. В самом агрохолдинге бывший вице-губернатор был совладельцем, но в конце 2023 года продал долю свердловской компании «УралАгроГруп». «Равис» пытается оспорить продажу. При подготовке материала запросы для комментариев были направлены обеим сторонам спора. До публикации ответы получены не были.