Чем известна рок-группа из Екатеринбурга, концерты которой массово отменяют в России

Группа «Курара» из Екатеринбурга была замечена в скандале лишь в 2022 году

12 августа 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

«Курара» считается одной из визитных карточек современной независимой музыкальной сцены Фото: Дарья Попова © URA.RU Рок-группа «Курара» из Екатеринбурга на прошлой неделе анонсировала, что вынуждена отменить ряд концертов в России. Музыканты объяснили это обстоятельствами, которые находятся вне контроля как группы, так и организаторов. URA.RU рассказывает, чем известны рокеры в музыкальном мире. Состав В текущий состав группы входят солист Олег Ягодин, который также играет на клавишных и перкуссии, Юрий Облеухов — гитара, бас-гитара, клавишные, барабаны, Владимир Коперник — бэк-вокал, бас-гитара, гитара, клавишные, Василий Скородинский — барабаны, перкуссия, синтезатор. Кроме этого, Ягодин известен как актер: в 1997 году играл на сцене Театра юного зрителя, с 1998 года — в театре драмы, с 2004 года является ведущим актером «Коляды-театра». Также снимался в фильмах и сериалах: «Асфальтовое солнце», «Гром: Трудное детство», «Мосгаз. Западня» и «Территория», является заслуженным артистом Российской Федерации. История создания Облеухов и Ягодин познакомились летом 1993 года, спустя шесть лет сделали первую запись группы «Шаманны», куда вошли песни «Екатеринбюргер», «Понедельник», «Летать». В 2001 году к проекту «Шаманны» присоединились барабанщик Дмитрий Даринский, бас-гитарист Александр Пугачев и бэк-вокалистка Полина Емелина, тогда же состоялись первые концерты — на фестивале «Sprite-охота» и в телепроекте «Проверка слуха». Спустя год состав сменился, частью коллектива стали Максим Никитин (барабаны), Николай Ротов (бас) и Наталья Жукова (бэк-вокал). Тогда же музыканты начинают экспериментировать со стилем. В 2004 году на фестивале 50 Years Stratocaster «Шаманны» объявляют о новом названии группы — «Курара». Музыка Поклонники «Курары» в России и за ее пределами любят группу за умение артистов сочетать рок и шаманские ритмы. На счету музыкантов 10 альбомов — последний вышел в 2023 году. За всю свою карьеру артисты успели дать живые концерты на «Радио Маяк» и «Наше радио», получить приглашение в тур по России от британского музыканта Tricky, записать саундтрек к сериалу «Мертвое озеро» с Евгением Цыгановым, спеть в фан-зоне на Чемпионате мира по футболу в 2018 году. В 2020 году группа записала альбом «Сало», который создала во время онлайн-выступления. «Клип-оргия» В 2021 году «Курара» выпустила видео на песню «Чума и Вирт», некоторые СМИ окрестили его «клипом-оргией». В видео снялись девушки, у которых из предметов одежды были лишь балаклавы. Все они оказались участницами скандального эротического шоу Blue Velvet. Съемки проходили в клубе «Фабрика». Скандал на «Ночи музыки» В июне 2022 года «Курара» стала хедлайнером масштабного фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Во время выступления у Главпочтамта лидер группы Олег Ягодин выкрикнул фразу, дискредитирующую армию РФ — она попала в эфир «Четвертого канала». В августе этого же года Ягодина оштрафовали на 40 тысяч рублей. «Черный список» В 2024 году в сети разошелся список «запрещенных» музыкантов, с которыми не рекомендуют сотрудничать промоутерам. Среди звезд оказался солист «Курары» Олег Ягодин. Несмотря на этот факт, в течение последнего года группа давала концерты в России без особых проблем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рок-группа «Курара» из Екатеринбурга на прошлой неделе анонсировала, что вынуждена отменить ряд концертов в России. Музыканты объяснили это обстоятельствами, которые находятся вне контроля как группы, так и организаторов. URA.RU рассказывает, чем известны рокеры в музыкальном мире. В текущий состав группы входят солист Олег Ягодин, который также играет на клавишных и перкуссии, Юрий Облеухов — гитара, бас-гитара, клавишные, барабаны, Владимир Коперник — бэк-вокал, бас-гитара, гитара, клавишные, Василий Скородинский — барабаны, перкуссия, синтезатор. Кроме этого, Ягодин известен как актер: в 1997 году играл на сцене Театра юного зрителя, с 1998 года — в театре драмы, с 2004 года является ведущим актером «Коляды-театра». Также снимался в фильмах и сериалах: «Асфальтовое солнце», «Гром: Трудное детство», «Мосгаз. Западня» и «Территория», является заслуженным артистом Российской Федерации. Облеухов и Ягодин познакомились летом 1993 года, спустя шесть лет сделали первую запись группы «Шаманны», куда вошли песни «Екатеринбюргер», «Понедельник», «Летать». В 2001 году к проекту «Шаманны» присоединились барабанщик Дмитрий Даринский, бас-гитарист Александр Пугачев и бэк-вокалистка Полина Емелина, тогда же состоялись первые концерты — на фестивале «Sprite-охота» и в телепроекте «Проверка слуха». Спустя год состав сменился, частью коллектива стали Максим Никитин (барабаны), Николай Ротов (бас) и Наталья Жукова (бэк-вокал). Тогда же музыканты начинают экспериментировать со стилем. В 2004 году на фестивале 50 Years Stratocaster «Шаманны» объявляют о новом названии группы — «Курара». Поклонники «Курары» в России и за ее пределами любят группу за умение артистов сочетать рок и шаманские ритмы. На счету музыкантов 10 альбомов — последний вышел в 2023 году. За всю свою карьеру артисты успели дать живые концерты на «Радио Маяк» и «Наше радио», получить приглашение в тур по России от британского музыканта Tricky, записать саундтрек к сериалу «Мертвое озеро» с Евгением Цыгановым, спеть в фан-зоне на Чемпионате мира по футболу в 2018 году. В 2020 году группа записала альбом «Сало», который создала во время онлайн-выступления. В 2021 году «Курара» выпустила видео на песню «Чума и Вирт», некоторые СМИ окрестили его «клипом-оргией». В видео снялись девушки, у которых из предметов одежды были лишь балаклавы. Все они оказались участницами скандального эротического шоу Blue Velvet. Съемки проходили в клубе «Фабрика». В июне 2022 года «Курара» стала хедлайнером масштабного фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Во время выступления у Главпочтамта лидер группы Олег Ягодин выкрикнул фразу, дискредитирующую армию РФ — она попала в эфир «Четвертого канала». В августе этого же года Ягодина оштрафовали на 40 тысяч рублей. В 2024 году в сети разошелся список «запрещенных» музыкантов, с которыми не рекомендуют сотрудничать промоутерам. Среди звезд оказался солист «Курары» Олег Ягодин. Несмотря на этот факт, в течение последнего года группа давала концерты в России без особых проблем.