Метзавод Аши взыскал миллиард с партнеров в Донбассе

Ашинский метзавод (Челябинская область) 12 августа добился взыскания с партнеров на Донбассе миллиарда рублей. Иск металлургов полностью удовлетворен.
«Информация о принятом судебном акте. Иск удовлетворить полностью», — принял решение челябинский арбитраж.
В суде ашинцы просили расторгнуть контракт с Новокраматорским машиностроительным заводом, подписанный в марте 2013 года. Другим требованием стало взыскание расходов, уплаченных в соответствии с документом в качестве аванса. Платеж номинировал в иностранной валюте и составил 11,497 млн евро. По курсу евро на 12 августа, краматорцы должны выплатить 1,094 млрд рублей.
Завод в ДНР выпускает технику для металлургической промышленности и добывающих отраслей. Что именно приобрели ашинские металлурги, в настоящий момент не уточняется.
В деле участвовала Генпрокуратура РФ. Третьими лицами к процессу были привлечены Росфинмониторинг, налоговики, таможня и Сбербанк. Ход и итоги судебного процесса спорящие стороны не комментируют.
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