Военнопленный ВСУ, задержанный в Курской области, признал нецелесообразность нападения на российскую территорию и призвал своих сослуживцев прекратить боевые действия. Он выразил мнение о бесполезности конфликта между Украиной и Россией.
«Это все фигня, эта вся затея», — заявил военнослужащий, представившийся Русланом Полторацким. Кадры с его заявлениями публикует ФСБ России. Полторацкий также призвал украинских военных: «Ребята, кто меня смотрит, заканчивайте. Складывайте оружие и просто уходите».
Задержанный военнослужащий 80-й бригады ВСУ был захвачен в Беловском районе, как сообщила ФСБ. В ходе допроса он рассказал о приказах расстреливать население в случае сопротивления и упомянул факты мародерства со стороны украинских военных.
Ранее пленный ВСУ рассказал об ужасах в украинской армии. Войскам не хватает живой силы и боеприпасов.
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