Боец ВСУ, взятый в плен под Курском, обратился к сослуживцам

12 августа 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

Пленный ВСУ призвал сослуживцев сложить оружие Фото: U.S Army / Sgt. Gregory Glosse новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Военнопленный ВСУ, задержанный в Курской области, признал нецелесообразность нападения на российскую территорию и призвал своих сослуживцев прекратить боевые действия. Он выразил мнение о бесполезности конфликта между Украиной и Россией. «Это все фигня, эта вся затея», — заявил военнослужащий, представившийся Русланом Полторацким. Кадры с его заявлениями публикует ФСБ России. Полторацкий также призвал украинских военных: «Ребята, кто меня смотрит, заканчивайте. Складывайте оружие и просто уходите». Задержанный военнослужащий 80-й бригады ВСУ был захвачен в Беловском районе, как сообщила ФСБ. В ходе допроса он рассказал о приказах расстреливать население в случае сопротивления и упомянул факты мародерства со стороны украинских военных. Ранее пленный ВСУ рассказал об ужасах в украинской армии. Войскам не хватает живой силы и боеприпасов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнопленный ВСУ, задержанный в Курской области, признал нецелесообразность нападения на российскую территорию и призвал своих сослуживцев прекратить боевые действия. Он выразил мнение о бесполезности конфликта между Украиной и Россией. «Это все фигня, эта вся затея», — заявил военнослужащий, представившийся Русланом Полторацким. Кадры с его заявлениями публикует ФСБ России. Полторацкий также призвал украинских военных: «Ребята, кто меня смотрит, заканчивайте. Складывайте оружие и просто уходите». Задержанный военнослужащий 80-й бригады ВСУ был захвачен в Беловском районе, как сообщила ФСБ. В ходе допроса он рассказал о приказах расстреливать население в случае сопротивления и упомянул факты мародерства со стороны украинских военных. Ранее пленный ВСУ рассказал об ужасах в украинской армии. Войскам не хватает живой силы и боеприпасов.