Боец ВСУ, взятый в плен под Курском, обратился к сослуживцам

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Пленный ВСУ призвал сослуживцев сложить оружие Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Военнопленный ВСУ, задержанный в Курской области, признал нецелесообразность нападения на российскую территорию и призвал своих сослуживцев прекратить боевые действия. Он выразил мнение о бесполезности конфликта между Украиной и Россией.

«Это все фигня, эта вся затея», — заявил военнослужащий, представившийся Русланом Полторацким. Кадры с его заявлениями публикует ФСБ России. Полторацкий также призвал украинских военных: «Ребята, кто меня смотрит, заканчивайте. Складывайте оружие и просто уходите».

Задержанный военнослужащий 80-й бригады ВСУ был захвачен в Беловском районе, как сообщила ФСБ. В ходе допроса он рассказал о приказах расстреливать население в случае сопротивления и упомянул факты мародерства со стороны украинских военных.

Ранее пленный ВСУ рассказал об ужасах в украинской армии. Войскам не хватает живой силы и боеприпасов.

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Военнопленный ВСУ, задержанный в Курской области, признал нецелесообразность нападения на российскую территорию и призвал своих сослуживцев прекратить боевые действия. Он выразил мнение о бесполезности конфликта между Украиной и Россией. «Это все фигня, эта вся затея», — заявил военнослужащий, представившийся Русланом Полторацким. Кадры с его заявлениями публикует ФСБ России. Полторацкий также призвал украинских военных: «Ребята, кто меня смотрит, заканчивайте. Складывайте оружие и просто уходите». Задержанный военнослужащий 80-й бригады ВСУ был захвачен в Беловском районе, как сообщила ФСБ. В ходе допроса он рассказал о приказах расстреливать население в случае сопротивления и упомянул факты мародерства со стороны украинских военных. Ранее пленный ВСУ рассказал об ужасах в украинской армии. Войскам не хватает живой силы и боеприпасов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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