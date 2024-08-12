СК установил, что ВСУ используют оружие НАТО под Курском

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Вооруженные силы Украины. stock, оружие, нато, винтовка, всу,  stock
ВСУ использует оружие НАТО во время атак на Курскую область Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Во время атак на Курскую область ВСУ используют оружие, поставленное Украине НАТО. В том числе украинские военные применяют тяжелое оружие и ракетные системы залпового огня.

«В ходе осмотров установлено, что украинской стороной в Курской области активно используется стрелковое оружие, тяжелая техника, ракетные системы залпового огня и другое вооружение, поставленное странами НАТО», — сообщает Следственный комитет РФ в своем telegram-канале. Сейчас назначены экспертизы по изъятым вещественным доказательствам.

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в связи с преступными действиями ВСУ под Курском, установлены факты намеренного посягательства на жизнь мирных граждан. В том числе к этим фактам относится прилет дрона в машину с корреспондентом ВГТРК Евгением Поддубным.

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Во время атак на Курскую область ВСУ используют оружие, поставленное Украине НАТО. В том числе украинские военные применяют тяжелое оружие и ракетные системы залпового огня. «В ходе осмотров установлено, что украинской стороной в Курской области активно используется стрелковое оружие, тяжелая техника, ракетные системы залпового огня и другое вооружение, поставленное странами НАТО», — сообщает Следственный комитет РФ в своем telegram-канале. Сейчас назначены экспертизы по изъятым вещественным доказательствам. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в связи с преступными действиями ВСУ под Курском, установлены факты намеренного посягательства на жизнь мирных граждан. В том числе к этим фактам относится прилет дрона в машину с корреспондентом ВГТРК Евгением Поддубным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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