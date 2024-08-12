СК установил, что ВСУ используют оружие НАТО под Курском

12 августа 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

ВСУ использует оружие НАТО во время атак на Курскую область Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Во время атак на Курскую область ВСУ используют оружие, поставленное Украине НАТО. В том числе украинские военные применяют тяжелое оружие и ракетные системы залпового огня. «В ходе осмотров установлено, что украинской стороной в Курской области активно используется стрелковое оружие, тяжелая техника, ракетные системы залпового огня и другое вооружение, поставленное странами НАТО», — сообщает Следственный комитет РФ в своем telegram-канале. Сейчас назначены экспертизы по изъятым вещественным доказательствам. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в связи с преступными действиями ВСУ под Курском, установлены факты намеренного посягательства на жизнь мирных граждан. В том числе к этим фактам относится прилет дрона в машину с корреспондентом ВГТРК Евгением Поддубным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время атак на Курскую область ВСУ используют оружие, поставленное Украине НАТО. В том числе украинские военные применяют тяжелое оружие и ракетные системы залпового огня. «В ходе осмотров установлено, что украинской стороной в Курской области активно используется стрелковое оружие, тяжелая техника, ракетные системы залпового огня и другое вооружение, поставленное странами НАТО», — сообщает Следственный комитет РФ в своем telegram-канале. Сейчас назначены экспертизы по изъятым вещественным доказательствам. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в связи с преступными действиями ВСУ под Курском, установлены факты намеренного посягательства на жизнь мирных граждан. В том числе к этим фактам относится прилет дрона в машину с корреспондентом ВГТРК Евгением Поддубным.