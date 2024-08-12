Солдаты ВСУ стреляли по гражданам, эвакуирующимся из Белогорского монастыря

Военнослужащие ВСУ открывали огонь по мирным гражданам, которые эвакуировались из Белогорского монастыря. В результате стрельбы погиб один человек.
«Украинские военнослужащие открыли огонь по группе мирных граждан, которые эвакуировались из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. В результате погиб один человек», — сообщает Следственный комитет России в своем telegram-канале.
Кроме того, украинский оператор FPV-дрона намеренно направил его на машину скорой помощи в Судже. Автомобиль взорвался, фельдшер и водитель погибли, врач получил ранения.
Ранее СК установил, что используют оружие НАТО в Курской области. В том числе тяжелое оружие и ракетные системы залпового огня.
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