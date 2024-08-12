Солдаты ВСУ стреляли по гражданам, эвакуирующимся из Белогорского монастыря

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
Украинские военные стреляли по мирным жителям, эвакуировавшимся из Белогорского монастыря Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Военнослужащие ВСУ открывали огонь по мирным гражданам, которые эвакуировались из Белогорского монастыря. В результате стрельбы погиб один человек.

«Украинские военнослужащие открыли огонь по группе мирных граждан, которые эвакуировались из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. В результате погиб один человек», — сообщает Следственный комитет России в своем telegram-канале.

Кроме того, украинский оператор FPV-дрона намеренно направил его на машину скорой помощи в Судже. Автомобиль взорвался, фельдшер и водитель погибли, врач получил ранения.

Ранее СК установил, что используют оружие НАТО в Курской области. В том числе тяжелое оружие и ракетные системы залпового огня.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащие ВСУ открывали огонь по мирным гражданам, которые эвакуировались из Белогорского монастыря. В результате стрельбы погиб один человек. «Украинские военнослужащие открыли огонь по группе мирных граждан, которые эвакуировались из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. В результате погиб один человек», — сообщает Следственный комитет России в своем telegram-канале. Кроме того, украинский оператор FPV-дрона намеренно направил его на машину скорой помощи в Судже. Автомобиль взорвался, фельдшер и водитель погибли, врач получил ранения. Ранее СК установил, что используют оружие НАТО в Курской области. В том числе тяжелое оружие и ракетные системы залпового огня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...