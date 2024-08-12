Яшин* оправдался за призыв к мирным переговорам России и Украины

12 августа 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Илья Яшин* оправдался за свои слова о необходимости переговоров между РФ и Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными Политический деятель Илья Яшин (признан в РФ иноагентом) оправдался за слова о необходимости мирных переговоров между Россией и Украиной. В интервью журналисту Юрию Дудю (включен в реестр СМИ-иноагентов) он заявил, что не имел в виду, будто Украина обязана сдавать свои территории. По его словам, он говорил о том, что рано или поздно стороны должны будут заключить мир. «Речь не шла о том, что необходимо провести переговоры о сдаче территорий. Только Украина может решить, когда и в каком формате надо вести переговоры. И я не имел в виду, что Украина должна обменивать свои территории на мир. Я имел в виду, что рано или поздно все равно какие-то переговоры о мире должны начаться», — заявил Яшин в интервью Юрию Дудю, опубликованом на YouTube. Он также сказал, что на момент своих слов «выпал из контекста». Илья Яшин был среди заключенных, которых Россия передала Западу в рамках масштабного обмена. После этого, на второй день с момента освобождения, Яшин во время выступления призвал Москву и Киев к проведению переговоров. Также он выразил желание вернуться в РФ. *Илья Яшина признан Минюстом РФ иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Политический деятель Илья Яшин (признан в РФ иноагентом) оправдался за слова о необходимости мирных переговоров между Россией и Украиной. В интервью журналисту Юрию Дудю (включен в реестр СМИ-иноагентов) он заявил, что не имел в виду, будто Украина обязана сдавать свои территории. По его словам, он говорил о том, что рано или поздно стороны должны будут заключить мир. «Речь не шла о том, что необходимо провести переговоры о сдаче территорий. Только Украина может решить, когда и в каком формате надо вести переговоры. И я не имел в виду, что Украина должна обменивать свои территории на мир. Я имел в виду, что рано или поздно все равно какие-то переговоры о мире должны начаться», — заявил Яшин в интервью Юрию Дудю, опубликованом на YouTube. Он также сказал, что на момент своих слов «выпал из контекста». Илья Яшин был среди заключенных, которых Россия передала Западу в рамках масштабного обмена. После этого, на второй день с момента освобождения, Яшин во время выступления призвал Москву и Киев к проведению переговоров. Также он выразил желание вернуться в РФ. *Илья Яшина признан Минюстом РФ иноагентом