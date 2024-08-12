«Тероборона здорового человека»: что известно про ополченцев в Курской области

Путин: число желающих заключить контракты с Минобороны выросло в последние дни
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Отвоеванные села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, автомат калашникова, военные, ополченцы, днр, лнр, народная милиция, бугас, мобилизованные
В Курской области ополченцы начали заключать контракты с Минобороны Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вторжение ВСУ в Курскую область привело к тому, что российский народ сплотился. Возросло количество людей, заключивших контракты с Минобороны РФ, отмечал президент страны Владимир Путин. Кроме того, в приграничный регион начали прибывать волонтеры и активисты. URA.RU рассказывает, кто приехал в область с целью оказания помощи.

Важная роль добровольного ополчения

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что в стране увеличилось количество добровольцев, которые хотят заключить контракты с Минобороны из-за нападений ВСУ на Курскую область. Об этом глава рассказал в ходе заседания Совбеза РФ.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов провел переговоры с замминистра обороны Андреем Булигой относительно напряженной обстановки в приграничных территориях. В ходе беседы было решено, что в область будут направлены дополнительные военные подразделения. Также было подчеркнуто, что важную роль в поддержании порядка и проведении эвакуации местных жителей играет добровольное народное ополчение, передает журнал «Регионы России».

Все для поддержки региона

Группа волонтеров из «Молодой гвардии» ранее выехала в Курскую область из ДНР, чтобы оказать поддержку местным жителям. По информации от руководителя Донецкого отделения Сергея Добровольского, первая группа из семи человек уже прибыла на место, а следующие отправления планируются на 11 и 12 августа.

Сами волонтеры подчеркивают, что готовы предпринять все возможное для поддержки региона. Часть добровольцев занимаются координацией эвакуации населения из зоны приграничных районов, причем некоторые волонтеры работают непосредственно на контрольно-пропускном пункте Суджинского кольца, через который проходит основной поток эвакуируемых. Помимо «Молодой гвардии» помощь пострадавшим от атак ВСУ оказывают представители Народного ополчения ДНР. С 6 августа по настоящий момент из Курской области было вывезено более 76 тысяч человек.

Волонтеры готовы помочь с жильем

Как рассказал волонтер Роман Алехин, в настоящий момент вся страна объединилась для помощи жителям Курской области. Он написал в своем telegram-канале, что он вместе со своими коллегами готов предоставить жилье нуждающимся, которые были вынуждены уехать из Курской области. Он просит писать по этому поводу ему в Telegram.

На помощь — без сомнения

Российский военкор Александр Коц также рассказал о взаимодействии с молодыми волонтерами. Он уточнил, что ребята начали готовиться к боевым действиям с Украиной еще несколько лет назад. Молодые люди осваивали навыки стрельбы, учились тактике и военному делу в целом.

«Это наша земля, мы за нее будем стоять», — сказал командир медвзвода с позывным «Дед» в разговоре с военкором.

После того как ВСУ начали вторжение в Курскую область, добровольцы отправились в регион без сомнения. На месте они развернули медпункт, оказывают первую помощь, вывозят раненых. Александр Коц называет молодых ребят «Теробороной здорового человека». И такая должна быть в каждом регионе, подытожил Коц.

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Вторжение ВСУ в Курскую область привело к тому, что российский народ сплотился. Возросло количество людей, заключивших контракты с Минобороны РФ, отмечал президент страны Владимир Путин. Кроме того, в приграничный регион начали прибывать волонтеры и активисты. URA.RU рассказывает, кто приехал в область с целью оказания помощи. Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что в стране увеличилось количество добровольцев, которые хотят заключить контракты с Минобороны из-за нападений ВСУ на Курскую область. Об этом глава рассказал в ходе заседания Совбеза РФ. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов провел переговоры с замминистра обороны Андреем Булигой относительно напряженной обстановки в приграничных территориях. В ходе беседы было решено, что в область будут направлены дополнительные военные подразделения. Также было подчеркнуто, что важную роль в поддержании порядка и проведении эвакуации местных жителей играет добровольное народное ополчение, передает журнал «Регионы России». Группа волонтеров из «Молодой гвардии» ранее выехала в Курскую область из ДНР, чтобы оказать поддержку местным жителям. По информации от руководителя Донецкого отделения Сергея Добровольского, первая группа из семи человек уже прибыла на место, а следующие отправления планируются на 11 и 12 августа. Сами волонтеры подчеркивают, что готовы предпринять все возможное для поддержки региона. Часть добровольцев занимаются координацией эвакуации населения из зоны приграничных районов, причем некоторые волонтеры работают непосредственно на контрольно-пропускном пункте Суджинского кольца, через который проходит основной поток эвакуируемых. Помимо «Молодой гвардии» помощь пострадавшим от атак ВСУ оказывают представители Народного ополчения ДНР. С 6 августа по настоящий момент из Курской области было вывезено более 76 тысяч человек. Как рассказал волонтер Роман Алехин, в настоящий момент вся страна объединилась для помощи жителям Курской области. Он написал в своем telegram-канале, что он вместе со своими коллегами готов предоставить жилье нуждающимся, которые были вынуждены уехать из Курской области. Он просит писать по этому поводу ему в Telegram. Российский военкор Александр Коц также рассказал о взаимодействии с молодыми волонтерами. Он уточнил, что ребята начали готовиться к боевым действиям с Украиной еще несколько лет назад. Молодые люди осваивали навыки стрельбы, учились тактике и военному делу в целом. После того как ВСУ начали вторжение в Курскую область, добровольцы отправились в регион без сомнения. На месте они развернули медпункт, оказывают первую помощь, вывозят раненых. Александр Коц называет молодых ребят «Теробороной здорового человека». И такая должна быть в каждом регионе, подытожил Коц.
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