РИАН: ВС РФ пленили пять солдат штурмовой бригады ВСУ в Курской области. Видео

12 августа 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Пятеро солдат ВСУ были взяты в плен российскими войсками (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области в плен были захвачены пять украинских солдат. Об этом рассказали силовики. «Штурмовая команда украинских военных в составе пяти человек. <…> Плененные служили в 80-й десантно-штурмовой бригаде», — уточнили РИА Новости. Они ссылаются на источник из силовых структур. Журналисты отметили, что один из плененных в настоящий момент является фигурантом уголовного дела по преступлениям ВСУ в Курской области. Ранее СКР назвал фигурантов уголовного дела по преступлениям ВСУ в Курской области. По версии следствия это командиры 22-й и 80-й штурмовых бригад ВСУ Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области в плен были захвачены пять украинских солдат. Об этом рассказали силовики. «Штурмовая команда украинских военных в составе пяти человек. <…> Плененные служили в 80-й десантно-штурмовой бригаде», — уточнили РИА Новости. Они ссылаются на источник из силовых структур. Журналисты отметили, что один из плененных в настоящий момент является фигурантом уголовного дела по преступлениям ВСУ в Курской области. Ранее СКР назвал фигурантов уголовного дела по преступлениям ВСУ в Курской области. По версии следствия это командиры 22-й и 80-й штурмовых бригад ВСУ Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов.