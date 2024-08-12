В Курской области в плен были захвачены пять украинских солдат. Об этом рассказали силовики.
«Штурмовая команда украинских военных в составе пяти человек. <…> Плененные служили в 80-й десантно-штурмовой бригаде», — уточнили РИА Новости. Они ссылаются на источник из силовых структур. Журналисты отметили, что один из плененных в настоящий момент является фигурантом уголовного дела по преступлениям ВСУ в Курской области.
Ранее СКР назвал фигурантов уголовного дела по преступлениям ВСУ в Курской области. По версии следствия это командиры 22-й и 80-й штурмовых бригад ВСУ Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов.
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