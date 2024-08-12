РИАН: ВС РФ пленили пять солдат штурмовой бригады ВСУ в Курской области. Видео

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Пятеро солдат ВСУ были взяты в плен российскими войсками (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области в плен были захвачены пять украинских солдат. Об этом рассказали силовики.

«Штурмовая команда украинских военных в составе пяти человек. <…> Плененные служили в 80-й десантно-штурмовой бригаде», — уточнили РИА Новости. Они ссылаются на источник из силовых структур. Журналисты отметили, что один из плененных в настоящий момент является фигурантом уголовного дела по преступлениям ВСУ в Курской области.

Ранее СКР назвал фигурантов уголовного дела по преступлениям ВСУ в Курской области. По версии следствия это командиры 22-й и 80-й штурмовых бригад ВСУ Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов.

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В Курской области в плен были захвачены пять украинских солдат. Об этом рассказали силовики. «Штурмовая команда украинских военных в составе пяти человек. <…> Плененные служили в 80-й десантно-штурмовой бригаде», — уточнили РИА Новости. Они ссылаются на источник из силовых структур. Журналисты отметили, что один из плененных в настоящий момент является фигурантом уголовного дела по преступлениям ВСУ в Курской области. Ранее СКР назвал фигурантов уголовного дела по преступлениям ВСУ в Курской области. По версии следствия это командиры 22-й и 80-й штурмовых бригад ВСУ Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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