На Западе заявили о серьезных потерях ВСУ под Курском

Financial Times: ВСУ несут серьезные потери в Курской области

12 августа 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Солдаты ВСУ несут потери в боях с РФ в Курской области, передает Financial Times Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украина в ходе своего вторжения в Курскую область несет серьезные потери. В приграничной зоне замечено много бронированных машин скорой помощи. Об этом пишет международное издание Financial Times. «Украинцы несут потери. Многие [украинские] машины скорой помощи и бронированные машины для медицинской эвакуации направлялись к линии фронта и от нее», — пишут авторы материала. Они ссылаются на своего корреспондента, который в настоящий момент находится на границе с Курской областью. Зарубежные журналисты пишут, что ВСУ потеряли за неделю свыше тысячи своих военных. Также была повержена вражеская военная техника. С начала вторжения Киев потерял 32 танка. Некоторые из солдат ВСУ были поражены при помощи фугасной бомбы — ФАБ-3000. В Минобороны сообщали, что за сутки на момент 12 августа Киев потерял 260 человек. На днях сообщалось, что бомбардировщики РФ нанесли более 40 ударов по украинским силам. Часть солдат ВСУ была взята в плен, передает MK.RU. Цель Украины в Курской области — дестабилизация обстановки, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина в ходе своего вторжения в Курскую область несет серьезные потери. В приграничной зоне замечено много бронированных машин скорой помощи. Об этом пишет международное издание Financial Times. «Украинцы несут потери. Многие [украинские] машины скорой помощи и бронированные машины для медицинской эвакуации направлялись к линии фронта и от нее», — пишут авторы материала. Они ссылаются на своего корреспондента, который в настоящий момент находится на границе с Курской областью. Зарубежные журналисты пишут, что ВСУ потеряли за неделю свыше тысячи своих военных. Также была повержена вражеская военная техника. С начала вторжения Киев потерял 32 танка. Некоторые из солдат ВСУ были поражены при помощи фугасной бомбы — ФАБ-3000. В Минобороны сообщали, что за сутки на момент 12 августа Киев потерял 260 человек. На днях сообщалось, что бомбардировщики РФ нанесли более 40 ударов по украинским силам. Часть солдат ВСУ была взята в плен, передает MK.RU. Цель Украины в Курской области — дестабилизация обстановки, передает «Национальная служба новостей».