ВС РФ освободили Лисичное в ДНР

12 августа 2024 в 21:10 Размер текста - 17 +

Российские военные взяли под контроль Лисичное в ДНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России взяли под контроль село Лисичное в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ. «12 августа с. г. подразделениями российских войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве. В министерстве также отметили, что российские военные нарастили темп наступления на донецком направлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы России взяли под контроль село Лисичное в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ. «12 августа с. г. подразделениями российских войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве. В министерстве также отметили, что российские военные нарастили темп наступления на донецком направлении.