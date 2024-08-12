ВС РФ освободили Лисичное в ДНР

Российские военные взяли под контроль Лисичное в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России взяли под контроль село Лисичное в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«12 августа с. г. подразделениями российских войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве. В министерстве также отметили, что российские военные нарастили темп наступления на донецком направлении.
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