В ДНР грузовик врезался в колонну детей на велосипедах

Двое детей были госпитализированы после того, как грузовик наехал на колонну велосипедистов в ДНР. Об этом сообщает Следственный комитет республики.
«В ДНР возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого пострадали несовершеннолетние. Предварительно установлено, что грузовой автомобиль совершил наезд на колонну несовершеннолетних велосипедистов, которые осуществляли тренировочный заезд», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. В результате аварии двое несовершеннолетних были доставлены в больницу.
По информации регионального МВД, общее число пострадавших составило семь юных спортсменов, которые были воспитанниками спортивной школы и проводили тренировку на загородной кольцевой автодороге. Следственные органы ДНР возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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