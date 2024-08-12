12 августа 2024

Рыбацкое озеро подешевело почти на три миллиона рублей в Челябинской области. Скрин

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В водоеме водятся разные рыбы — карп, сиг, рипус Фото:

Выставленное в начале лета на продажу рыбацкое озеро в Еткульском районе Челябинской области стало дешевле почти на три миллиона рублей. Сейчас владелец готов продать объект за 42 500 000 рублей, говорится в объявлении.

«[Продается] рыболoвно-oxотничье хозяйство в деревне Ключи Еткульского района [за] 42 500 000 рублей. Водоем с разными рыбами — карп, сиг, рипус, налим, щука, окунь, чебак, карась. Есть также раки», — указано в объявлении на сайте «Авито». В начале лета собственник продавал объект за 45 000 000 рублей.

В Еткульском районе ранее на продажу выставили действующий пляж за шесть миллионов рублей. Объект расположен в Печенкинском сельском поселении, говорится в объявлении.

Объект находится в Еткульском районе
Объект находится в Еткульском районе

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Выставленное в начале лета на продажу рыбацкое озеро в Еткульском районе Челябинской области стало дешевле почти на три миллиона рублей. Сейчас владелец готов продать объект за 42 500 000 рублей, говорится в объявлении. «[Продается] рыболoвно-oxотничье хозяйство в деревне Ключи Еткульского района [за] 42 500 000 рублей. Водоем с разными рыбами — карп, сиг, рипус, налим, щука, окунь, чебак, карась. Есть также раки», — указано в объявлении на сайте «Авито». В начале лета собственник продавал объект за 45 000 000 рублей. В Еткульском районе ранее на продажу выставили действующий пляж за шесть миллионов рублей. Объект расположен в Печенкинском сельском поселении, говорится в объявлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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