Выставленное в начале лета на продажу рыбацкое озеро в Еткульском районе Челябинской области стало дешевле почти на три миллиона рублей. Сейчас владелец готов продать объект за 42 500 000 рублей, говорится в объявлении.
«[Продается] рыболoвно-oxотничье хозяйство в деревне Ключи Еткульского района [за] 42 500 000 рублей. Водоем с разными рыбами — карп, сиг, рипус, налим, щука, окунь, чебак, карась. Есть также раки», — указано в объявлении на сайте «Авито». В начале лета собственник продавал объект за 45 000 000 рублей.
В Еткульском районе ранее на продажу выставили действующий пляж за шесть миллионов рублей. Объект расположен в Печенкинском сельском поселении, говорится в объявлении.
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