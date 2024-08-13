Когда завершится магнитная буря

Синоптик Леус: магнитная буря слабого уровня завершится к вечеру вторника
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вечер. Тюмень, электросети, магнитная буря, солнце, электричество, гало, закат, вечер, электросеть, электрические сети
Магнитная буря, которая началась 11 августа, завершится 13 числа Фото:

Магнитная буря слабого уровня завершится, по прогнозам, ближе к вечеру вторника. Прошлой ночью жители Московской области могли наблюдать северное сияние, сообщил синоптик Михаил Леус.

«Магнитная буря еще продолжается, но в настоящий момент она слабой интенсивности. Прогнозы говорят, что окончание магнитной бури ожидается ближе к вечеру сегодняшнего дня», — сказал Михаил Леус, его слова приводит ТАСС.

В понедельник, 12 августа, синоптик отметил, что вероятность появления полярных сияний в небе над Москвой составляет 75%. Это связано с магнитной бурей. Тогда в соцсетях публиковалось много фотографий с уникальным природным явлением.

Ранее, 11 августа, на Земле была зарегистрирована магнитная буря категории G1. Согласно индексу, она была слабой.

После 13 августа магнитная буря пойдет на спад
После 13 августа магнитная буря пойдет на спад

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Магнитная буря слабого уровня завершится, по прогнозам, ближе к вечеру вторника. Прошлой ночью жители Московской области могли наблюдать северное сияние, сообщил синоптик Михаил Леус. «Магнитная буря еще продолжается, но в настоящий момент она слабой интенсивности. Прогнозы говорят, что окончание магнитной бури ожидается ближе к вечеру сегодняшнего дня», — сказал Михаил Леус, его слова приводит ТАСС. В понедельник, 12 августа, синоптик отметил, что вероятность появления полярных сияний в небе над Москвой составляет 75%. Это связано с магнитной бурей. Тогда в соцсетях публиковалось много фотографий с уникальным природным явлением. Ранее, 11 августа, на Земле была зарегистрирована магнитная буря категории G1. Согласно индексу, она была слабой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...