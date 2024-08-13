Когда завершится магнитная буря

Магнитная буря слабого уровня завершится, по прогнозам, ближе к вечеру вторника. Прошлой ночью жители Московской области могли наблюдать северное сияние, сообщил синоптик Михаил Леус.
«Магнитная буря еще продолжается, но в настоящий момент она слабой интенсивности. Прогнозы говорят, что окончание магнитной бури ожидается ближе к вечеру сегодняшнего дня», — сказал Михаил Леус, его слова приводит ТАСС.
В понедельник, 12 августа, синоптик отметил, что вероятность появления полярных сияний в небе над Москвой составляет 75%. Это связано с магнитной бурей. Тогда в соцсетях публиковалось много фотографий с уникальным природным явлением.
Ранее, 11 августа, на Земле была зарегистрирована магнитная буря категории G1. Согласно индексу, она была слабой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.