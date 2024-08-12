«Сучка сдохнет»: незадолго до пожара екатеринбургской экоактивистке угрожали убийством

Незадолго до пожара екатеринбургской экоактивистке Кольцовой угрожали убийством

13 августа 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Агрессор не смог участвовать в проекте и стал угрожать активистке убийством и изнасилованием (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Незадолго до пожара, уничтожившего дома общественников Владимира и Елены Кольцовых в Екатеринбурге, женщине поступали угрозы и оскорбления. Об этом URA.RU рассказала сама экоактивистка и в доказательство предоставила скрины переписки. «Я являюсь свердловским координатором проекта „Кедры России“, а руководит им Иван Санжаров, Москва. Как-то ко мне в соцсети постучался некий Алексей К. Он заявил, что тоже хочет быть координатором, я отправила ему форму для заявки, а позже мы созвонились. Он рассказал, что учится на втором курсе Уральского лесотехнического университета и сообщил какие-то странные вещи. Например, то, что выкапывает краснокнижные растения и подрост в лесопарковых зонах города и сбывает ради денег в элитные коттеджи или другие регионы», — вспоминает Кольцова. Новость по теме «Был хлопок, и все заполыхало»: екатеринбургская экоактивистка рассказала версию о поджоге дома Женщина, которая посвятила себя защите природы, заявила собеседнику, что это противозаконно. Она посоветовала мужчине изучить природоохранное законодательство и лесной кодекс России и только после этого принимать участие в «Кедрах России». На этом разговор был закончен, а 21 июля уже в адрес руководителя Санжарова поступили десятки сообщений, в которых Алексей К. угрожал изнасиловать и убить Кольцову. «Еще будет умничать и учить меня лесоводству. Эту сучка пусть будет аккуратна, иначе утонет в озере и станет кормом для рыб. Я лопатой ваших активистов так… (ударю), что станут уродами, инвалидами и будут харкать кровью. Ваша шлюха-активистка пусть не ходит одна, мои друзья выловят сучку и… (изнасилуют). Ваши кедры без моего согласия на территории Екатеринбурга расти не будут», — такова краткая суть угроз. 22 июля и Санжаров, и Кольцова написали заявления в полицию: он на имя начальника УМВД России по Екатеринбургу Максима Метелицы, она — в территориальный отдел № 9. После этого с заявителями никто из силовиков не связывался. А спустя три недели, ночью 13 августа, дома Елены Кольцовой и ее бывшего мужа-полковника, который жил по соседству, сгорели. Они предполагают, что причиной пожара мог стать поджог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Незадолго до пожара, уничтожившего дома общественников Владимира и Елены Кольцовых в Екатеринбурге, женщине поступали угрозы и оскорбления. Об этом URA.RU рассказала сама экоактивистка и в доказательство предоставила скрины переписки. «Я являюсь свердловским координатором проекта „Кедры России“, а руководит им Иван Санжаров, Москва. Как-то ко мне в соцсети постучался некий Алексей К. Он заявил, что тоже хочет быть координатором, я отправила ему форму для заявки, а позже мы созвонились. Он рассказал, что учится на втором курсе Уральского лесотехнического университета и сообщил какие-то странные вещи. Например, то, что выкапывает краснокнижные растения и подрост в лесопарковых зонах города и сбывает ради денег в элитные коттеджи или другие регионы», — вспоминает Кольцова. Женщина, которая посвятила себя защите природы, заявила собеседнику, что это противозаконно. Она посоветовала мужчине изучить природоохранное законодательство и лесной кодекс России и только после этого принимать участие в «Кедрах России». На этом разговор был закончен, а 21 июля уже в адрес руководителя Санжарова поступили десятки сообщений, в которых Алексей К. угрожал изнасиловать и убить Кольцову. «Еще будет умничать и учить меня лесоводству. Эту сучка пусть будет аккуратна, иначе утонет в озере и станет кормом для рыб. Я лопатой ваших активистов так… (ударю), что станут уродами, инвалидами и будут харкать кровью. Ваша шлюха-активистка пусть не ходит одна, мои друзья выловят сучку и… (изнасилуют). Ваши кедры без моего согласия на территории Екатеринбурга расти не будут», — такова краткая суть угроз. 22 июля и Санжаров, и Кольцова написали заявления в полицию: он на имя начальника УМВД России по Екатеринбургу Максима Метелицы, она — в территориальный отдел № 9. После этого с заявителями никто из силовиков не связывался. А спустя три недели, ночью 13 августа, дома Елены Кольцовой и ее бывшего мужа-полковника, который жил по соседству, сгорели. Они предполагают, что причиной пожара мог стать поджог.