Свежие вакансии курганского УМВД: кого ждут на работу в полицию

Курганская полиция набирает сотни сотрудников на вакантные места
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В курганском УМВД сотни вакансий для ищущих работу
В курганском УМВД сотни вакансий для ищущих работу Фото:

УМВД Курганской области ведет набор на различные вакантные места. На начало августа открыто более 260 вакансий для полицейских и свыше 70 позиций для гражданского персонала. Это отличная возможность для тех, кто хочет посвятить свою карьеру защите общественного порядка и безопасности граждан.

Что требуется делать

Работа в полиции предполагает несение службы, защиту жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства. Сотрудники УМВД противодействуют преступности, охраняют общественный порядок и собственность, обеспечивая общественную безопасность.

Требования к кандидатам

Для успешного трудоустройства в УМВД Курганской области кандидаты должны соответствовать следующим критериям:

1. Наличие соответствующего образования (юридическое или специализированное, среднее профессиональное);

2. Служба в рядах ВС РФ (для военнообязанных);

3. Годность к службе в органах внутренних дел по состоянию здоровья и физической подготовке;

4. Отсутствие судимости;

5. Возраст от 18 лет.

Вакансии

Открыты позиции для сотрудников полиции, такие как дежурные и участковые, оперуполномоченные, специалисты отделов обеспечения. В ведомство требуются водители-полицейские, инспекторы (в том числе ОГИБДД), сотрудники ППС, следователи и помощники, эксперты-криминалисты, конвоиры и многие другие.

Есть десятки вакансий бухгалтеров, завхозов, инспекторов отделов миграции, делопроизводителей, кадровых работников. Свежие вакансии размещаются на сайте ведомства, в пабликах и сообществах полиции.

Заработная плата и льготы

Зарплаты для работников начинаются от 22129 рублей, а сотрудникам полиции предлагается заработная плата от 40 до 60 тысяч рублей. Кроме того, предоставляются следующие льготы и гарантии:

  • Стабильная ежемесячная заработная плата;
  • Оплачиваемый проезд к месту проведения ежегодного отпуска и обратно (в том числе для одного члена семьи);
  • Отдых в санаторно-курортных учреждениях системы МВД России;
  • Обязательное страхование жизни и здоровья;
  • Оплата поднаема жилого помещения;
  • Обеспечение форменным обмундированием;
  • Единовременная социальная выплата для приобретения жилого помещения;
  • Пенсионное обеспечение по выслуге лет (20 лет).

Режим работы — ненормированный. Вакансии имеются как в управлении МВД, так и отделениях полиции по всей области.

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УМВД Курганской области ведет набор на различные вакантные места. На начало августа открыто более 260 вакансий для полицейских и свыше 70 позиций для гражданского персонала. Это отличная возможность для тех, кто хочет посвятить свою карьеру защите общественного порядка и безопасности граждан. Что требуется делать Работа в полиции предполагает несение службы, защиту жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства. Сотрудники УМВД противодействуют преступности, охраняют общественный порядок и собственность, обеспечивая общественную безопасность. Требования к кандидатам Для успешного трудоустройства в УМВД Курганской области кандидаты должны соответствовать следующим критериям: 1. Наличие соответствующего образования (юридическое или специализированное, среднее профессиональное); 2. Служба в рядах ВС РФ (для военнообязанных); 3. Годность к службе в органах внутренних дел по состоянию здоровья и физической подготовке; 4. Отсутствие судимости; 5. Возраст от 18 лет. Вакансии Открыты позиции для сотрудников полиции, такие как дежурные и участковые, оперуполномоченные, специалисты отделов обеспечения. В ведомство требуются водители-полицейские, инспекторы (в том числе ОГИБДД), сотрудники ППС, следователи и помощники, эксперты-криминалисты, конвоиры и многие другие. Есть десятки вакансий бухгалтеров, завхозов, инспекторов отделов миграции, делопроизводителей, кадровых работников. Свежие вакансии размещаются на сайте ведомства, в пабликах и сообществах полиции. Заработная плата и льготы Зарплаты для работников начинаются от 22129 рублей, а сотрудникам полиции предлагается заработная плата от 40 до 60 тысяч рублей. Кроме того, предоставляются следующие льготы и гарантии: Режим работы — ненормированный. Вакансии имеются как в управлении МВД, так и отделениях полиции по всей области.
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