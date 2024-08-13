Свежие вакансии курганского УМВД: кого ждут на работу в полицию

УМВД Курганской области ведет набор на различные вакантные места. На начало августа открыто более 260 вакансий для полицейских и свыше 70 позиций для гражданского персонала. Это отличная возможность для тех, кто хочет посвятить свою карьеру защите общественного порядка и безопасности граждан.
Что требуется делать
Работа в полиции предполагает несение службы, защиту жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства. Сотрудники УМВД противодействуют преступности, охраняют общественный порядок и собственность, обеспечивая общественную безопасность.
Требования к кандидатам
Для успешного трудоустройства в УМВД Курганской области кандидаты должны соответствовать следующим критериям:
1. Наличие соответствующего образования (юридическое или специализированное, среднее профессиональное);
2. Служба в рядах ВС РФ (для военнообязанных);
3. Годность к службе в органах внутренних дел по состоянию здоровья и физической подготовке;
4. Отсутствие судимости;
5. Возраст от 18 лет.
Вакансии
Открыты позиции для сотрудников полиции, такие как дежурные и участковые, оперуполномоченные, специалисты отделов обеспечения. В ведомство требуются водители-полицейские, инспекторы (в том числе ОГИБДД), сотрудники ППС, следователи и помощники, эксперты-криминалисты, конвоиры и многие другие.
Есть десятки вакансий бухгалтеров, завхозов, инспекторов отделов миграции, делопроизводителей, кадровых работников. Свежие вакансии размещаются на сайте ведомства, в пабликах и сообществах полиции.
Заработная плата и льготы
Зарплаты для работников начинаются от 22129 рублей, а сотрудникам полиции предлагается заработная плата от 40 до 60 тысяч рублей. Кроме того, предоставляются следующие льготы и гарантии:
- Стабильная ежемесячная заработная плата;
- Оплачиваемый проезд к месту проведения ежегодного отпуска и обратно (в том числе для одного члена семьи);
- Отдых в санаторно-курортных учреждениях системы МВД России;
- Обязательное страхование жизни и здоровья;
- Оплата поднаема жилого помещения;
- Обеспечение форменным обмундированием;
- Единовременная социальная выплата для приобретения жилого помещения;
- Пенсионное обеспечение по выслуге лет (20 лет).
Режим работы — ненормированный. Вакансии имеются как в управлении МВД, так и отделениях полиции по всей области.
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