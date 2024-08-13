Следствие возбудило 22 новых дела, которые могут быть связаны с Шабутдиновым

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Возбуждено еще 22 новых уголовных дела, которые могут быть связаны с Аязом Шабутдиновым Фото:
новость из сюжета
На блогера Аяза Шабутдинова завели дело о мошенничестве

Следствие возбудило 22 новых уголовных дела, которые могут быть связаны с бизнес-коучем и основателем «Лайк Центра» Аязом Шабутдиновым, сообщила следователь в Таганском суде Москвы.

«Возбуждены дела по 22 эпизодам мошенничества, пока они не соединены с основным уголовным делом», — сказала следователь в суде. Ее слова передает корреспондент РИА Новости.

На данный момент Таганский суд рассматривает вопрос о продлении срока содержания под стражей Шабутдинова до 16 октября. Ранее ему было предъявлено обвинение по 92 эпизодам мошенничества. Согласно материалам дела, он обвиняется в том, что вводил граждан в заблуждение относительно возможности построения успешного бизнеса через его образовательные программы. Обвиняемый свою вину отрицает.

Бизнес-коуч Аяз Шабутдинов был задержан 3 ноября прошлого года, а уже на следующий день суд постановил поместить его в СИЗО. В апреле суд продлил срок содержания Шабутдинова под стражей.

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Следствие возбудило 22 новых уголовных дела, которые могут быть связаны с бизнес-коучем и основателем «Лайк Центра» Аязом Шабутдиновым, сообщила следователь в Таганском суде Москвы. «Возбуждены дела по 22 эпизодам мошенничества, пока они не соединены с основным уголовным делом», — сказала следователь в суде. Ее слова передает корреспондент РИА Новости. На данный момент Таганский суд рассматривает вопрос о продлении срока содержания под стражей Шабутдинова до 16 октября. Ранее ему было предъявлено обвинение по 92 эпизодам мошенничества. Согласно материалам дела, он обвиняется в том, что вводил граждан в заблуждение относительно возможности построения успешного бизнеса через его образовательные программы. Обвиняемый свою вину отрицает. Бизнес-коуч Аяз Шабутдинов был задержан 3 ноября прошлого года, а уже на следующий день суд постановил поместить его в СИЗО. В апреле суд продлил срок содержания Шабутдинова под стражей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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