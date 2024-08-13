Следствие возбудило 22 новых дела, которые могут быть связаны с Шабутдиновым

13 августа 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Возбуждено еще 22 новых уголовных дела, которые могут быть связаны с Аязом Шабутдиновым Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета На блогера Аяза Шабутдинова завели дело о мошенничестве Следствие возбудило 22 новых уголовных дела, которые могут быть связаны с бизнес-коучем и основателем «Лайк Центра» Аязом Шабутдиновым, сообщила следователь в Таганском суде Москвы. «Возбуждены дела по 22 эпизодам мошенничества, пока они не соединены с основным уголовным делом», — сказала следователь в суде. Ее слова передает корреспондент РИА Новости. На данный момент Таганский суд рассматривает вопрос о продлении срока содержания под стражей Шабутдинова до 16 октября. Ранее ему было предъявлено обвинение по 92 эпизодам мошенничества. Согласно материалам дела, он обвиняется в том, что вводил граждан в заблуждение относительно возможности построения успешного бизнеса через его образовательные программы. Обвиняемый свою вину отрицает. Бизнес-коуч Аяз Шабутдинов был задержан 3 ноября прошлого года, а уже на следующий день суд постановил поместить его в СИЗО. В апреле суд продлил срок содержания Шабутдинова под стражей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следствие возбудило 22 новых уголовных дела, которые могут быть связаны с бизнес-коучем и основателем «Лайк Центра» Аязом Шабутдиновым, сообщила следователь в Таганском суде Москвы. «Возбуждены дела по 22 эпизодам мошенничества, пока они не соединены с основным уголовным делом», — сказала следователь в суде. Ее слова передает корреспондент РИА Новости. На данный момент Таганский суд рассматривает вопрос о продлении срока содержания под стражей Шабутдинова до 16 октября. Ранее ему было предъявлено обвинение по 92 эпизодам мошенничества. Согласно материалам дела, он обвиняется в том, что вводил граждан в заблуждение относительно возможности построения успешного бизнеса через его образовательные программы. Обвиняемый свою вину отрицает. Бизнес-коуч Аяз Шабутдинов был задержан 3 ноября прошлого года, а уже на следующий день суд постановил поместить его в СИЗО. В апреле суд продлил срок содержания Шабутдинова под стражей.