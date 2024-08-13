Военкоры обнародовали кадры уничтожения польского танка под Курском

Российским военным удалось уничтожить польский танк Twardy и Т-72АВ 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ во время боев в Курской области. Видео удара опубликовали военкоры РФ.
«Танк Twardy и Т-72АВ 22-й бригады ВСУ сожжены в боях у Свердликово в Курской области», — говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На снятых с воздуха кадрах заметно, как техника пострадала от удара.
PT-91 Twardy (»Твёрдый») — основной польский боевой танк, основанный на советском Т-72 «Урал». Именно эти танки Польша обещала отправить Украине вместе с техникой Leopard 2 еще в 2023 году.
Активные бои в Курской области идут с 6 августа. Военные эксперты уже анонсируют, что Россия может готовить серьезный контрудар на действия ВСУ. С начала вторжения в регион украинская армия потеряла до 2300 своих солдат. Подробнее о боях — в сюжете URA.RU.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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