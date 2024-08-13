Военкоры обнародовали кадры уничтожения польского танка под Курском

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ранее эти танки Украине отправила Польша (архивное фото)
Ранее эти танки Украине отправила Польша (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российским военным удалось уничтожить польский танк Twardy и Т-72АВ 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ во время боев в Курской области. Видео удара опубликовали военкоры РФ.

«Танк Twardy и Т-72АВ 22-й бригады ВСУ сожжены в боях у Свердликово в Курской области», — говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На снятых с воздуха кадрах заметно, как техника пострадала от удара.

PT-91 Twardy (»Твёрдый») — основной польский боевой танк, основанный на советском Т-72 «Урал». Именно эти танки Польша обещала отправить Украине вместе с техникой Leopard 2 еще в 2023 году.

Активные бои в Курской области идут с 6 августа. Военные эксперты уже анонсируют, что Россия может готовить серьезный контрудар на действия ВСУ. С начала вторжения в регион украинская армия потеряла до 2300 своих солдат. Подробнее о боях — в сюжете URA.RU.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российским военным удалось уничтожить польский танк Twardy и Т-72АВ 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ во время боев в Курской области. Видео удара опубликовали военкоры РФ. «Танк Twardy и Т-72АВ 22-й бригады ВСУ сожжены в боях у Свердликово в Курской области», — говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На снятых с воздуха кадрах заметно, как техника пострадала от удара. PT-91 Twardy (»Твёрдый») — основной польский боевой танк, основанный на советском Т-72 «Урал». Именно эти танки Польша обещала отправить Украине вместе с техникой Leopard 2 еще в 2023 году. Активные бои в Курской области идут с 6 августа. Военные эксперты уже анонсируют, что Россия может готовить серьезный контрудар на действия ВСУ. С начала вторжения в регион украинская армия потеряла до 2300 своих солдат. Подробнее о боях — в сюжете URA.RU. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...