В Госдуме объяснили слова Алаудинова о взятых в плен чеченских бойцах

Депутат Колесник: фраза Алаудинова про пленных бойцов была сказана сгоряча

14 августа 2024 в 01:35 Размер текста - 17 +

Алаудинов на эмоциях высказался о пленных чеченцах, считает Колесник Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Слова командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова о позоре для пленных бойцов из Чечни были сказаны на эмоциях. Такую оценку озвучил депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее командир спецназа, говоря о попавших в плен бойцах отряда, сказал, что для чеченца нет ничего позорнее плена. Новость по теме Пленные бойцы «Ахмата», тысячные потери ВСУ и бегство: что произошло под Курском 13 августа «Я думаю, конечно, это больше эмоциональная оценка, я понимаю, что для него это очень тяжело, он говорил как чеченец, как кавказец. Там это действительно считается не очень здорово… Немножко сгоряча была сказана фраза при всем моем уважении», — передает слова депутата « Лента.ру ». По мнению Колесника, Россия сделает все возможное, чтобы вернуть попавших в плен домой, вне зависимости от национальности. Затем будет проведен анализ, как участник боевых действий оказался в руках врага: было ли это ранение или добровольная сложение оружия. Ранее стало известно о попавших в плен бойцах отряда «Ахмат-Чечня». Об этом рассказал Алаудинов, комментируя происходящее в Курской области. По его словам, для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен. Он подчеркнул, что «чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец», передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Слова командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова о позоре для пленных бойцов из Чечни были сказаны на эмоциях. Такую оценку озвучил депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее командир спецназа, говоря о попавших в плен бойцах отряда, сказал, что для чеченца нет ничего позорнее плена. «Я думаю, конечно, это больше эмоциональная оценка, я понимаю, что для него это очень тяжело, он говорил как чеченец, как кавказец. Там это действительно считается не очень здорово… Немножко сгоряча была сказана фраза при всем моем уважении», — передает слова депутата «Лента.ру». По мнению Колесника, Россия сделает все возможное, чтобы вернуть попавших в плен домой, вне зависимости от национальности. Затем будет проведен анализ, как участник боевых действий оказался в руках врага: было ли это ранение или добровольная сложение оружия. Ранее стало известно о попавших в плен бойцах отряда «Ахмат-Чечня». Об этом рассказал Алаудинов, комментируя происходящее в Курской области. По его словам, для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен. Он подчеркнул, что «чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец», передает RT.