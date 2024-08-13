13 августа 2024

В Госдуме объяснили слова Алаудинова о взятых в плен чеченских бойцах

Депутат Колесник: фраза Алаудинова про пленных бойцов была сказана сгоряча
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, алаудинов апти
Алаудинов на эмоциях высказался о пленных чеченцах, считает Колесник Фото:
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Слова командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова о позоре для пленных бойцов из Чечни были сказаны на эмоциях. Такую оценку озвучил депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее командир спецназа, говоря о попавших в плен бойцах отряда, сказал, что для чеченца нет ничего позорнее плена.

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«Я думаю, конечно, это больше эмоциональная оценка, я понимаю, что для него это очень тяжело, он говорил как чеченец, как кавказец. Там это действительно считается не очень здорово… Немножко сгоряча была сказана фраза при всем моем уважении», — передает слова депутата «Лента.ру».

По мнению Колесника, Россия сделает все возможное, чтобы вернуть попавших в плен домой, вне зависимости от национальности. Затем будет проведен анализ, как участник боевых действий оказался в руках врага: было ли это ранение или добровольная сложение оружия.

Ранее стало известно о попавших в плен бойцах отряда «Ахмат-Чечня». Об этом рассказал Алаудинов, комментируя происходящее в Курской области. По его словам, для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен. Он подчеркнул, что «чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец», передает RT.

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Слова командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова о позоре для пленных бойцов из Чечни были сказаны на эмоциях. Такую оценку озвучил депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее командир спецназа, говоря о попавших в плен бойцах отряда, сказал, что для чеченца нет ничего позорнее плена. «Я думаю, конечно, это больше эмоциональная оценка, я понимаю, что для него это очень тяжело, он говорил как чеченец, как кавказец. Там это действительно считается не очень здорово… Немножко сгоряча была сказана фраза при всем моем уважении», — передает слова депутата «Лента.ру». По мнению Колесника, Россия сделает все возможное, чтобы вернуть попавших в плен домой, вне зависимости от национальности. Затем будет проведен анализ, как участник боевых действий оказался в руках врага: было ли это ранение или добровольная сложение оружия. Ранее стало известно о попавших в плен бойцах отряда «Ахмат-Чечня». Об этом рассказал Алаудинов, комментируя происходящее в Курской области. По его словам, для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен. Он подчеркнул, что «чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец», передает RT.
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