13 августа 2024

В России подорожает водка из-за новых цен на спирт

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость спирта увеличится почти на девять процентов Фото:

«Росспиртпром» сообщил производителям водки о повышении цен на спирт с 1 сентября почти на девять процентов. Изменение в цене на водку составит около четырех рублей, заявил директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

«С сентября этот показатель будет составлять около 17 рублей — на четыре рубля больше. Примерно на эту разницу и подорожает бутылка», — заявил Дробиз, слова которого приводит РБК. Изменение в ценах коснется бюджетной водки, но в статье не упоминается, что произойдет с ценами на более дорогой алкоголь.

Президент компании Ladoga Вениамин Грабар отметил в беседе с РБК, что стоимость спирта увеличивает не только «Росспиртпром», но и ряд других заводов-производителей. «Мы не рады повышению, так как нам придется поднять отпускные цены на продукцию, что отразится на потребителе. Но эта ситуация носит коммерческий характер, повлиять на нее мы не можем», — подчеркнул он.

Сообщалось, что в России поднимутся цены на бюджетные вина и премиальные крепкие напитки. Нововведения предусматривают увеличение ставок ввозной пошлины до 20% от таможенной стоимости для крепких напитков и до 25% для вин.

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«Росспиртпром» сообщил производителям водки о повышении цен на спирт с 1 сентября почти на девять процентов. Изменение в цене на водку составит около четырех рублей, заявил директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. «С сентября этот показатель будет составлять около 17 рублей — на четыре рубля больше. Примерно на эту разницу и подорожает бутылка», — заявил Дробиз, слова которого приводит РБК. Изменение в ценах коснется бюджетной водки, но в статье не упоминается, что произойдет с ценами на более дорогой алкоголь. Президент компании Ladoga Вениамин Грабар отметил в беседе с РБК, что стоимость спирта увеличивает не только «Росспиртпром», но и ряд других заводов-производителей. «Мы не рады повышению, так как нам придется поднять отпускные цены на продукцию, что отразится на потребителе. Но эта ситуация носит коммерческий характер, повлиять на нее мы не можем», — подчеркнул он. Сообщалось, что в России поднимутся цены на бюджетные вина и премиальные крепкие напитки. Нововведения предусматривают увеличение ставок ввозной пошлины до 20% от таможенной стоимости для крепких напитков и до 25% для вин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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