В России подорожает водка из-за новых цен на спирт

14 августа 2024 в 03:37 Размер текста - 17 +

Стоимость спирта увеличится почти на девять процентов Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Росспиртпром» сообщил производителям водки о повышении цен на спирт с 1 сентября почти на девять процентов. Изменение в цене на водку составит около четырех рублей, заявил директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. «С сентября этот показатель будет составлять около 17 рублей — на четыре рубля больше. Примерно на эту разницу и подорожает бутылка», — заявил Дробиз, слова которого приводит РБК. Изменение в ценах коснется бюджетной водки, но в статье не упоминается, что произойдет с ценами на более дорогой алкоголь. Президент компании Ladoga Вениамин Грабар отметил в беседе с РБК, что стоимость спирта увеличивает не только «Росспиртпром», но и ряд других заводов-производителей. «Мы не рады повышению, так как нам придется поднять отпускные цены на продукцию, что отразится на потребителе. Но эта ситуация носит коммерческий характер, повлиять на нее мы не можем», — подчеркнул он. Сообщалось, что в России поднимутся цены на бюджетные вина и премиальные крепкие напитки. Нововведения предусматривают увеличение ставок ввозной пошлины до 20% от таможенной стоимости для крепких напитков и до 25% для вин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Росспиртпром» сообщил производителям водки о повышении цен на спирт с 1 сентября почти на девять процентов. Изменение в цене на водку составит около четырех рублей, заявил директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. «С сентября этот показатель будет составлять около 17 рублей — на четыре рубля больше. Примерно на эту разницу и подорожает бутылка», — заявил Дробиз, слова которого приводит РБК. Изменение в ценах коснется бюджетной водки, но в статье не упоминается, что произойдет с ценами на более дорогой алкоголь. Президент компании Ladoga Вениамин Грабар отметил в беседе с РБК, что стоимость спирта увеличивает не только «Росспиртпром», но и ряд других заводов-производителей. «Мы не рады повышению, так как нам придется поднять отпускные цены на продукцию, что отразится на потребителе. Но эта ситуация носит коммерческий характер, повлиять на нее мы не можем», — подчеркнул он. Сообщалось, что в России поднимутся цены на бюджетные вина и премиальные крепкие напитки. Нововведения предусматривают увеличение ставок ввозной пошлины до 20% от таможенной стоимости для крепких напитков и до 25% для вин.