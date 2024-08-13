13 августа 2024

Задержан екатеринбуржец, угрожавший убить активистку, у которой сгорел дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пепелище в СТ «Учитель». Екатеринбург
Мужчину подозревают в причастности к поджогу Фото:

Екатеринбургские сыщики задержали сотрудника Уральского лесотехнического университета Алексея Калимулина, подозреваемого в причастности к поджогу домов общественников Елены и Владимира Кольцовых. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. Ранее агентство сообщало, что этот мужчина угрожал экоактивистке убийством и изнасилованием.

«Калимулин пояснил, что познакомился с Кольцовой в соцсетях, обсуждал с ней проект „Кедры России“, она назвала его непрофессионалом и пояснила, что для проекта он не подходит. Калимулин признался, что после этого действительно стал писать ей угрозы, в том числе убийством и изнасилованием», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас подозреваемый содержится в помещении для задержанных лиц. У него дома на улице Буторина был проведен осмотр, но ничего не изъято. О задержанном известно, что ему 40 лет и он работает инженером в университете.

Два дома Кольцовых сгорели ночью 13 августа — они стояли по соседству, в них проживали бывшие супруги с детьми. Владимир Кольцов — полковник МВД в отставке, сейчас является председателем Свердловского отделения национального комитета общественного контроля и противодействия коррупции. Его бывшая жена Елена — известная в городе защитница природы. За три недели до пожара ей поступали угрозы. Кольцовы не исключают, что их жилища могли умышленно поджечь. Более подробно об этой истории, — в материале URA.RU.

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Екатеринбургские сыщики задержали сотрудника Уральского лесотехнического университета Алексея Калимулина, подозреваемого в причастности к поджогу домов общественников Елены и Владимира Кольцовых. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. Ранее агентство сообщало, что этот мужчина угрожал экоактивистке убийством и изнасилованием. «Калимулин пояснил, что познакомился с Кольцовой в соцсетях, обсуждал с ней проект „Кедры России“, она назвала его непрофессионалом и пояснила, что для проекта он не подходит. Калимулин признался, что после этого действительно стал писать ей угрозы, в том числе убийством и изнасилованием», — рассказал собеседник агентства. Сейчас подозреваемый содержится в помещении для задержанных лиц. У него дома на улице Буторина был проведен осмотр, но ничего не изъято. О задержанном известно, что ему 40 лет и он работает инженером в университете. Два дома Кольцовых сгорели ночью 13 августа — они стояли по соседству, в них проживали бывшие супруги с детьми. Владимир Кольцов — полковник МВД в отставке, сейчас является председателем Свердловского отделения национального комитета общественного контроля и противодействия коррупции. Его бывшая жена Елена — известная в городе защитница природы. За три недели до пожара ей поступали угрозы. Кольцовы не исключают, что их жилища могли умышленно поджечь. Более подробно об этой истории, — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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