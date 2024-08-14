Что значит режим ЧС регионального уровня, введенный в Белгородской области

14 августа 2024 в 14:04 Размер текста - 17 +

Беспилотники самолетного типа атаковали Белгородскую область ночью 14 августа, сообщил Гладков Фото: Анна Майорова © URA.RU В Белгородской области введен режим ЧС регионального уровня из-за массированных атак со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что в будущем может быть объявлен режим ЧС федерального масштаба из-за ухудшения ситуации. Подробнее о том, как себя вести во время ЧС, в материале URA.RU. Что означает режим ЧС и кто его вводит Режим чрезвычайной ситуации вводится властями в случае, если какое-либо бедствие представляет большую опасность для людей, природы или имущества. ЧС регионального масштаба действует на территории при следующих условиях: если пострадавших больше 50, но меньше 500 человек;

нарушены условия жизнедеятельности от 500-1000 граждан;

материальный ущерб имуществу превышает полмиллиона, но не более 5 млн МРОТ;

если опасность охватила более двух субъектов РФ. Режим ЧС могут ввести главы городов, субъектов РФ, а также правительство и президент страны. Кто будет вводить данный режим, зависит от масштаба опасности. Обязанности населения при режиме ЧС Во время действия режима ЧС регионального масштаба население страны обязано соблюдать правила для сохранения миропорядка и безопасности. Например, соблюдать правила поведения при ЧС, иметь при себе удостоверение личности, эвакуироваться при первом требовании. Кроме того, при необходимости жители должны оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, не препятствовать работе должностных лиц и работников общественного транспорта. Также запрещено распространять заведомо ложную информацию об угрозе возникновения ЧС. Что при ЧС обязаны делать органы власти Власти региона, которые ввели режим ЧС регионального характера, должны своевременно информировать население о текущей ситуации, поддерживать общественный порядок, участвовать в ликвидации последствий ЧС и так далее. Кроме того, главы регионы обязаны выполнять следующие задачи: следить за причиной возникновения чрезвычайной ситуации;

ограничить доступ людей в зону ЧС, за исключением спасательных служб;

обеспечить безопасность населения, включая организацию эвакуации;

устанавливать порядок использования транспорта, средств связи и оповещения;

устанавливать обязательные для граждан и организаций правила поведения в условиях введения режима Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгородской области введен режим ЧС регионального уровня из-за массированных атак со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что в будущем может быть объявлен режим ЧС федерального масштаба из-за ухудшения ситуации. Подробнее о том, как себя вести во время ЧС, в материале URA.RU. Режим чрезвычайной ситуации вводится властями в случае, если какое-либо бедствие представляет большую опасность для людей, природы или имущества. ЧС регионального масштаба действует на территории при следующих условиях: Режим ЧС могут ввести главы городов, субъектов РФ, а также правительство и президент страны. Кто будет вводить данный режим, зависит от масштаба опасности. Во время действия режима ЧС регионального масштаба население страны обязано соблюдать правила для сохранения миропорядка и безопасности. Например, соблюдать правила поведения при ЧС, иметь при себе удостоверение личности, эвакуироваться при первом требовании. Кроме того, при необходимости жители должны оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, не препятствовать работе должностных лиц и работников общественного транспорта. Также запрещено распространять заведомо ложную информацию об угрозе возникновения ЧС. Власти региона, которые ввели режим ЧС регионального характера, должны своевременно информировать население о текущей ситуации, поддерживать общественный порядок, участвовать в ликвидации последствий ЧС и так далее. Кроме того, главы регионы обязаны выполнять следующие задачи: следить за причиной возникновения чрезвычайной ситуации; ограничить доступ людей в зону ЧС, за исключением спасательных служб; обеспечить безопасность населения, включая организацию эвакуации; устанавливать порядок использования транспорта, средств связи и оповещения; устанавливать обязательные для граждан и организаций правила поведения в условиях введения режима