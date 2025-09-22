Режим ЧС республиканского уровня хотят ввести в Крыму

Мэр Ялты обратилась к Аксенову с просьбой ввести в Крыму режим ЧС республиканского уровня
В Крыму готовят документы для введения режима чрезвычайной ситуации республиканского уровня после атаки ВСУ на Форос. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко в своем telegram-канале. Сейчас на территории действует режим ЧС муниципального уровня, но руководство региона намерено обратиться к главе Крыма Сергею Аксенову для расширения мер реагирования.

«На этом основании готовим документы для выхода с ходатайством к главе Республики Крым Сергею Аксенову о введении режима ЧС республиканского уровня для привлечения дополнительных ресурсов», — заявила Павленко в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что ситуация требует оперативного усиления помощи для ликвидации последствий обстрела.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что вечером 21 сентября в результате удара украинских беспилотников по поселку Форос погибли три человека, еще 16 получили ранения. Под удар попали санаторий «Форос» и здание школы. По данным Минобороны России, удары были нанесены по гражданским объектам: ВСУ использовали БПЛА с фугасными боезарядами в курортной зоне, где отсутствуют военные объекты.

Введение ЧС республиканского уровня влечет за собой несколько изменений. В первую очередь усиливается взаимодействие между всеми уровнями властей и экстренными службам, также власти получают дополнительные временные полномочия для оперативного принятия решений и действий.

