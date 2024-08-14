Мобилизованный свердловчанин почти год не получает зарплату

Участник спецоперации РФ на Украине Максим П. из Екатеринбурга уже почти год не может добиться выплат за нахождение на фронте. На его иждивении находятся пожилой отец и маленький сын. О ситуации, в которой оказался военнослужащий, рассказал депутат заксобрания Алексей Свалов в своем telegram-канале.
По словам депутата, он отправил запросы в военную прокуратуру и штаб Центрального военного округа МО РФ, однако ответа так и не получил. «Обращаюсь к новому военному прокурору Центрального военного округа Константину Владимировичу Ольховатенко! Прошу вас обратить внимание на данную ситуацию и поспособствовать ее разрешению», — поделился Свалов обращением из документа. Сроки ответа на запросы истекли 24 июля.
Максим П., утверждает Свалов, был мобилизован в октябре 2022 года, а в сентябре 2023-го приехал домой в отпуск. После этого ему перестали платить зарплату. В ходе разбирательств оказалось, что к части, в которой он действительно служил, солдат был лишь прикомандирован, а по документам числился в другой. «Командировка закончилась, от части его открепили, зарплату перестали начислять», — подытожил Свалов.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Центрального военного округа. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало о семье погибшего участника СВО из Заречного, которая не может получить положенные посмертные выплаты уже более шести месяцев. Ситуация осложняется несогласованностью действий между военкоматами разных регионов.
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