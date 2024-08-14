Военкор заявил, что ВС РФ пойдут на Херсон после уничтожения ВСУ в Курской области

Военкор Ткач: ВС РФ выйдут на правый берег Днепра

14 августа 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

По мнению Ткача, ВС РФ могут пойти на правый берег Днепра и Херсон Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После зачистки украинских сил в Курской области российская армия пойдет в наступление по ключевым направлениям в зоне спецоперации. Среди них и херсонское, где ВС РФ выйдут на правый берег Днепра, приблизившись к Херсону. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил издания «Украина.ру» Василий Ткач. «Что касается Курской области. Я думаю, что там будет постепенное наращивание давления на группировку [ВСУ]… Стратегически, поражение ВСУ мне кажется неизбежным уже достаточно давно, просто это является вопросом времени… Выход на Днепр — это задача минимум. Она будет достигнута со временем, возможно, даже в этом году», — заявил Ткач. Военкор уточнил, что после ликвидации ВСУ в Курской области российские войска выйдут к правому берегу Днепра, где располагается Херсон. В 2022 году ВС РФ отвели войска с правобережья Днепра по инициативе тогдашнего главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Эта мера была принята с целью сохранения жизни российским военным и гражданского населения из-за возможного удара Украины по Каховской ГЭС. Поток воды из нее мог создать обширные зоны затопления, что являлось потенциальной угрозой для людей. Председатель президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», генерал-майор, Герой РФ Сергей Липовой в беседе с URA.RU рассказывал, что Шойгу решил занять левый берег Днепра, что спасло Херсон, его население и военных РФ от затопления. По его мнению, действия российского командования являлись логичными, поскольку украинское командование готово было подорвать Каховскую ГЭС, даже если бы это уничтожило херсонскую территорию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После зачистки украинских сил в Курской области российская армия пойдет в наступление по ключевым направлениям в зоне спецоперации. Среди них и херсонское, где ВС РФ выйдут на правый берег Днепра, приблизившись к Херсону. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил издания «Украина.ру» Василий Ткач. «Что касается Курской области. Я думаю, что там будет постепенное наращивание давления на группировку [ВСУ]… Стратегически, поражение ВСУ мне кажется неизбежным уже достаточно давно, просто это является вопросом времени… Выход на Днепр — это задача минимум. Она будет достигнута со временем, возможно, даже в этом году», — заявил Ткач. Военкор уточнил, что после ликвидации ВСУ в Курской области российские войска выйдут к правому берегу Днепра, где располагается Херсон. В 2022 году ВС РФ отвели войска с правобережья Днепра по инициативе тогдашнего главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Эта мера была принята с целью сохранения жизни российским военным и гражданского населения из-за возможного удара Украины по Каховской ГЭС. Поток воды из нее мог создать обширные зоны затопления, что являлось потенциальной угрозой для людей. Председатель президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», генерал-майор, Герой РФ Сергей Липовой в беседе с URA.RU рассказывал, что Шойгу решил занять левый берег Днепра, что спасло Херсон, его население и военных РФ от затопления. По его мнению, действия российского командования являлись логичными, поскольку украинское командование готово было подорвать Каховскую ГЭС, даже если бы это уничтожило херсонскую территорию.