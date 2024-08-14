Мишустин поручил подтянуть энергетику новых регионов к российским стандартам

Власти России будут развивать технологическую базу новых регионов наравне с другими субъектами страны. Так доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве РФ Станислав Шубин объяснил сообщение премьер-министра Михаила Мишустина о внедрении инноваций в энергетике ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сделанное на встрече с генеральным директором ПАО «Россети» Андреем Рюминым.
Рюмин доложил премьеру о ходе работ по импортозамещению в электросетевом комплексе. «Важно, чтобы все инновационные решения и технологии, которые сегодня вы разрабатываете, в том числе программное обеспечение, использовались также и в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях»,— заявил Михаил Мишустин, напомнив, что правительство передало электросетевой оборудование в этих субъектах на баланс «Россетей».
Андрей Рюмин ответил, что сетевая компания с 2022 года активно обновляет энергетическую инфраструктуру новых регионов и участвует в программах их социально-экономического развития. В прошлом году компании передали объекты магистрального комплекса и ветрогенерации. Для их восстановления «Россети» создали два филиала — Донбасский и Таврический. Суммарно в них сейчас работают более 1,7 тысячи человек.
«Продолжаем восстанавливать энергообъекты. Заменяем поврежденное и изношенное оборудование. Также ведем в новых субъектах строительство центров питания, новых линий электропередачи. Это, конечно, важнейшая задача, решение которой позволит укрепить связь новых субъектов с единой энергосистемой России»,— сказал Андрей Рюмин.
Внимание премьер-министра к применению инноваций в энергетике новых регионов говорит о планах развивать их инфраструктуру наравне с другими российскими территориями, говорит Станислав Шубин. «Ни у кого не должно быть ожиданий, что при наличии риска новых разрушений там будет применяться что-то устаревшее.
Правительство Михаила Мишустина нацелено на достижение технологического суверенитета. И поручение премьера — сигнал, что новые регионы по значимости для России нисколько не уступают другим субъектам», — говорит эксперт.
Станислав Шубин добавил, что взаимодействие энергетиков с властями важно, поскольку новые технологии в инфраструктурных отраслях, как правило, не запускаются без господдержки ни в одной стране — они дорогие для рынка и не окупаются. Государство также обеспечивает инвестору объемы заказов, которые позволяют снизить удельную стоимость продукции.
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