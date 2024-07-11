Мишустин закладывает основу экономического прорыва новых регионов

Правительство закладывает основы для экономического прорыва в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, финансируя восстановление инфраструктуры и ее развитие в этих регионах. При этом, уверены эксперты, опрошенные URA.RU, кабмин не рассматривает бизнес (в том числе крупный) в качестве помощника для восстановления новых регионов, поскольку тот опасается санкций.
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел очередное заседание правительства. Там он сообщил, что кабмин выделит около 3,6 млрд на закупку спецтехники для восстановления электросетей и оборудования для формирования аварийного резерва в новых регионах.
Он пояснил, что порядка 780 млн рублей будут направлены кабмином на восстановление распределительных сетей: речь о приобретении спецтехники, инструментов и средств индивидуальной защиты. Остальная часть, по словам Мишустина, пойдет на формирование аварийного резерва — оборудования и материалов, необходимых для стабильной работы объектов электроэнергетики.
«Такая помощь позволит оперативно проводить ремонт там, где это требуется, чтобы гарантировать надежное и безопасное энергоснабжение всех потребителей новых регионов», — резюмировал Мишустин.
Правительство с помощью этих мер закладывает основу экономического прорыва в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, уверен директор центра конъюнктурных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Георгий Остапкович. Восстанавливая инфраструктуру и оказывая финансовую поддержку, кабмин стимулирует рост экономики, появляются факторы, способствующие повышению потенциала этих регионов и условия для устойчивого развития.
При этом, как отметил экономист, главным источником помощи для новых регионов является государственный бюджет. По его словам, все вложения были обоснованы и рассчитаны заранее, а средства для развития предусмотрены «даже с учетом его дефицита».
«Меры, такие как повышение налогов или изменения в фискальной и денежно-кредитной политике, могут некоторым образом помочь, но основной финансовый поток для поддержки новых регионов идет из федерального бюджета, — продолжил Остапкович. — Экономическое развитие региона во многом зависит от того, сколько средств выделено, и это требует тщательной координации и балансировки, чтобы не вредить другим регионам внутри страны».
Остапкович также выразил уверенность, что правительство не станет направлять «внушительные суммы» сразу. Он считает, что распределение ресурсов должно быть уравновешенным. В то же время регионы-шефы, по его мнению, не могут обеспечить новые субъекты РФ всем необходимым ввиду того, что у большинства регионов наблюдается дефицит бюджета.
С мнением о том, что в вопросе восстановления и развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей правительство может рассчитывать только на государственный бюджет, согласен экономист Николай Кульбака. По его мнению, кабмину не следует рассчитывать на помощь со стороны бизнеса.
«Пока продолжаются военные действия, в этих регионах не будет стабильной экономики. Из-за этого выделяют ограниченные средства [3.6 млрд рублей]. Это также и одна из причин отсутствия интереса бизнеса в этом направлении, так как риски высоки. Аналогичная ситуация и с крупными компаниями — они избегают участия в проектах на этих территориях, опасаясь дополнительных санкций, так как уже сталкиваются с ними, и никому не хочется привлекать к себе лишнее внимание», — сказал Кульбака, выразив уверенность, что даже после окончания специальной военной операции санкции с России и ее компаний сняты не будут.
«Камнем преткновения» является дефицит кадров, считает экономист. По его словам, в новых регионах остаются преимущественно пенсионеры, а молодое поколение уезжает из этих регионов. «Там действительно недостаток рабочей силы. Инфраструктура разрушена, а строительство новых заводов становится проблематичным из-за нехватки рабочей силы», — добавил Кульбака.
Главной задачей правительства при подготовке к экономическому прорыву в новых регионах является инвестиции в человеческий капитал, уверен Остапкович. «Важно строить предприятия, обучать людей. Помимо этого, нужно возводить университеты, развивать здравоохранение и образование, чтобы получить здоровое и образованное население. Только в этом случае люди смогут самостоятельно развивать экономику региона. Хотя регулирование и контроль со стороны министерств и центрального банка важны, история экономики показывает, что компетентные и здоровые люди сами способны развивать нужную экономику. Поэтому ключевым направлением должны быть вложения в человеческий капитал», — резюмировал он.
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