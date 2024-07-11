11 июля 2024

Мишустин закладывает основу экономического прорыва новых регионов

Но рассчитывать придется только на свои силы

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин провел совещание с правительством
Михаил Мишустин провел совещание с правительством

Правительство закладывает основы для экономического прорыва в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, финансируя восстановление инфраструктуры и ее развитие в этих регионах. При этом, уверены эксперты, опрошенные URA.RU, кабмин не рассматривает бизнес (в том числе крупный) в качестве помощника для восстановления новых регионов, поскольку тот опасается санкций.

Правительство России направило 3,6 млрд рублей на поддержку новых регионов
Правительство России направило 3,6 млрд рублей на поддержку новых регионов
Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел очередное заседание правительства. Там он сообщил, что кабмин выделит около 3,6 млрд на закупку спецтехники для восстановления электросетей и оборудования для формирования аварийного резерва в новых регионах.

Он пояснил, что порядка 780 млн рублей будут направлены кабмином на восстановление распределительных сетей: речь о приобретении спецтехники, инструментов и средств индивидуальной защиты. Остальная часть, по словам Мишустина, пойдет на формирование аварийного резерва — оборудования и материалов, необходимых для стабильной работы объектов электроэнергетики.

«Такая помощь позволит оперативно проводить ремонт там, где это требуется, чтобы гарантировать надежное и безопасное энергоснабжение всех потребителей новых регионов», — резюмировал Мишустин.
Оказывая поддержку новым регионам правительство стимулирует рост их экономики
Оказывая поддержку новым регионам правительство стимулирует рост их экономики
Фото:

Правительство с помощью этих мер закладывает основу экономического прорыва в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, уверен директор центра конъюнктурных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Георгий Остапкович. Восстанавливая инфраструктуру и оказывая финансовую поддержку, кабмин стимулирует рост экономики, появляются факторы, способствующие повышению потенциала этих регионов и условия для устойчивого развития.

Главный источник помощи новым регионам — государственный бюджет, уверены эксперты
Главный источник помощи новым регионам — государственный бюджет, уверены эксперты
Фото:

При этом, как отметил экономист, главным источником помощи для новых регионов является государственный бюджет. По его словам, все вложения были обоснованы и рассчитаны заранее, а средства для развития предусмотрены «даже с учетом его дефицита».

«Меры, такие как повышение налогов или изменения в фискальной и денежно-кредитной политике, могут некоторым образом помочь, но основной финансовый поток для поддержки новых регионов идет из федерального бюджета, — продолжил Остапкович. — Экономическое развитие региона во многом зависит от того, сколько средств выделено, и это требует тщательной координации и балансировки, чтобы не вредить другим регионам внутри страны».
Регионы-шефы не смогут обеспечить новые регионы всем необходимым, считает Остапкович
Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Остапкович также выразил уверенность, что правительство не станет направлять «внушительные суммы» сразу. Он считает, что распределение ресурсов должно быть уравновешенным. В то же время регионы-шефы, по его мнению, не могут обеспечить новые субъекты РФ всем необходимым ввиду того, что у большинства регионов наблюдается дефицит бюджета.

С мнением о том, что в вопросе восстановления и развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей правительство может рассчитывать только на государственный бюджет, согласен экономист Николай Кульбака. По его мнению, кабмину не следует рассчитывать на помощь со стороны бизнеса.

«Пока продолжаются военные действия, в этих регионах не будет стабильной экономики. Из-за этого выделяют ограниченные средства [3.6 млрд рублей]. Это также и одна из причин отсутствия интереса бизнеса в этом направлении, так как риски высоки. Аналогичная ситуация и с крупными компаниями — они избегают участия в проектах на этих территориях, опасаясь дополнительных санкций, так как уже сталкиваются с ними, и никому не хочется привлекать к себе лишнее внимание», — сказал Кульбака, выразив уверенность, что даже после окончания специальной военной операции санкции с России и ее компаний сняты не будут.
Экономист Кульбака указал на нехватку рабочей силы в новых регионах
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Камнем преткновения» является дефицит кадров, считает экономист. По его словам, в новых регионах остаются преимущественно пенсионеры, а молодое поколение уезжает из этих регионов. «Там действительно недостаток рабочей силы. Инфраструктура разрушена, а строительство новых заводов становится проблематичным из-за нехватки рабочей силы», — добавил Кульбака.

Главной задачей правительства при подготовке к экономическому прорыву в новых регионах является инвестиции в человеческий капитал, уверен Остапкович. «Важно строить предприятия, обучать людей. Помимо этого, нужно возводить университеты, развивать здравоохранение и образование, чтобы получить здоровое и образованное население. Только в этом случае люди смогут самостоятельно развивать экономику региона. Хотя регулирование и контроль со стороны министерств и центрального банка важны, история экономики показывает, что компетентные и здоровые люди сами способны развивать нужную экономику. Поэтому ключевым направлением должны быть вложения в человеческий капитал», — резюмировал он.

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Правительство закладывает основы для экономического прорыва в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, финансируя восстановление инфраструктуры и ее развитие в этих регионах. При этом, уверены эксперты, опрошенные URA.RU, кабмин не рассматривает бизнес (в том числе крупный) в качестве помощника для восстановления новых регионов, поскольку тот опасается санкций. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел очередное заседание правительства. Там он сообщил, что кабмин выделит около 3,6 млрд на закупку спецтехники для восстановления электросетей и оборудования для формирования аварийного резерва в новых регионах. Он пояснил, что порядка 780 млн рублей будут направлены кабмином на восстановление распределительных сетей: речь о приобретении спецтехники, инструментов и средств индивидуальной защиты. Остальная часть, по словам Мишустина, пойдет на формирование аварийного резерва — оборудования и материалов, необходимых для стабильной работы объектов электроэнергетики. Правительство с помощью этих мер закладывает основу экономического прорыва в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, уверен директор центра конъюнктурных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Георгий Остапкович. Восстанавливая инфраструктуру и оказывая финансовую поддержку, кабмин стимулирует рост экономики, появляются факторы, способствующие повышению потенциала этих регионов и условия для устойчивого развития. При этом, как отметил экономист, главным источником помощи для новых регионов является государственный бюджет. По его словам, все вложения были обоснованы и рассчитаны заранее, а средства для развития предусмотрены «даже с учетом его дефицита». Остапкович также выразил уверенность, что правительство не станет направлять «внушительные суммы» сразу. Он считает, что распределение ресурсов должно быть уравновешенным. В то же время регионы-шефы, по его мнению, не могут обеспечить новые субъекты РФ всем необходимым ввиду того, что у большинства регионов наблюдается дефицит бюджета. С мнением о том, что в вопросе восстановления и развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей правительство может рассчитывать только на государственный бюджет, согласен экономист Николай Кульбака. По его мнению, кабмину не следует рассчитывать на помощь со стороны бизнеса. «Камнем преткновения» является дефицит кадров, считает экономист. По его словам, в новых регионах остаются преимущественно пенсионеры, а молодое поколение уезжает из этих регионов. «Там действительно недостаток рабочей силы. Инфраструктура разрушена, а строительство новых заводов становится проблематичным из-за нехватки рабочей силы», — добавил Кульбака. Главной задачей правительства при подготовке к экономическому прорыву в новых регионах является инвестиции в человеческий капитал, уверен Остапкович. «Важно строить предприятия, обучать людей. Помимо этого, нужно возводить университеты, развивать здравоохранение и образование, чтобы получить здоровое и образованное население. Только в этом случае люди смогут самостоятельно развивать экономику региона. Хотя регулирование и контроль со стороны министерств и центрального банка важны, история экономики показывает, что компетентные и здоровые люди сами способны развивать нужную экономику. Поэтому ключевым направлением должны быть вложения в человеческий капитал», — резюмировал он.
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© Служба новостей «URA.RU»
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