Срочник ВС РФ из Курской области встретив ВСУ в регионе дал бой противнику, однако когда понял, что откинуть врага ему не по силам, решил отступить в лес. О своем положении солдат сообщил матери, которая передала информацию благотворительный фонд «Рука помощи», благодаря чему, военный был спасен.
«Парень одним из первых встретил превосходящие силы противника — не поднял руки и дал бой. И когда понял, что сопротивление бесполезно, сбежал в лес», — сообщил telegram-канал. Через мать военного о бедственном положении солдата узнали волонтеры фонда «Рука помощи», которые передали данные ВС РФ. Спасали срочника два дня. Выводили его из под обстрела в российский тыл контрактники с позывными Тихий и Сибирь.
ВСУ предприняли попытку вторжения в Курскую область 6 августа. Столкновения близь границ региона до сих пор происходят. Из приграничных районов Курской области, эвакуировано гражданское население.
ВС РФ продолжают успешно отражать атаки украинских военных. По словам командира спецназа АХМАТ Апти Алаудинова, 11 августа противник планировал захватить Курскую АЭС в Курчатове и предъявить России ультиматум. Он также отметил, что планы Украины претерпели крах и никаких переговоров с РФ и требований украинский президент Владимир Зеленский предъявить не сможет.
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