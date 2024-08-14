Челябинская область готова принять 200 беженцев из Курска

Челябинская область может разместить на территории региона 200 и более беженцев из Курской области. Об этом 14 августа сообщил ТАСС губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Мы готовы принять из Курской области 200 человек. Эту цифру мы можем увеличить в случае необходимости», — цитирует Текслера агентство.
Ранее регион направил в Курск 10 тонн гуманитарного груза. Прежде всего, это макаронные изделия и крупы, одежда, раскладные кровати, медикаменты и предметы первой необходимости. Текслер заявлял, что помощь Курску, как и помощь Донбассу и Белгородской области, будет продолжена.
Из-за атаки ВСУ на Курскую область в регионе введен режим ЧС. Началась эвакуация жителей.
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