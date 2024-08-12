Из района Курской области началась эвакуация: карта СВО на 12 августа

Из Беловского района Курской области началась эвакуация

12 августа 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

Город Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, был обстрелян ВСУ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из Беловского района Курской области эвакуируются жители из-за ЧС. Город Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, был обстрелян ВСУ. Сама электростанция была атакована дроном-камикадзе. В результате этого на ней произошло возгорание. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Эвакуация людей из района Курской области Из-за чрезвычайной ситуации из Беловского района Курской области эвакуируют жителей. Решение о вывозе населения принято в целях обеспечения безопасности. Региональному Минтрансу поручено подготовить дополнительный транспорт. Автобусы уже дежурят в безопасных зонах. Помощь в эвакуации жителей оказывают дружинники Курского центра «Патриот». Места в пунктах временного размещения подготовлены, обеспечена вся необходимая помощь переселенцам. Пожар на Запорожской АЭС ВСУ обстреляла город Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС. После этого в нее влетел украинский дрон-камикадзе. В результате атаки началось возгорание на объекте охладительных систем электростанции. Однако сообщается, что пострадавших нет, инцидент не повлиял на работу АЭС, станция продолжает функционировать в штатном режиме. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Мариано Гросси заверил, что ядерная безопасность Запорожской АЭС не находится под угрозой. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал это осознанным и целенаправленным ударом со стороны Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение по поводу отсутствия реакции со стороны МАГАТЭ на ситуацию вокруг ЗАЭС. Захарова обвинила киевский режим в ядерном терроризме континента. Нападение ВСУ на Белгородскую область ВСУ атаковали Многосторонний автомобильный пункт пропуска Колотиловка на границе Белгородской области. Они бросили туда небольшие силы: несколько танков, бронемашин, до роты пехоты. Эту информацию передает telegram -канал «Военкоры Русской весны». ВС РФ и пограничники вступили с украинскими войсками в бой. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что враг проявляет активность на границе. Из Краснояружского района области началась эвакуация людей. Запорожское направление В районе населенного пункта Работино продолжаются позиционные бои. Столкновения продолжаются на Северо-Западе поселка Вербового. Об этом сообщают в telegram-канале WarGonzo. Донецкое направление ВС РФ выбивают из населенных пунктов Красногоровки и Нью-Йорка гарнизоны ВСУ. В поселке Желанное российская армия продолжает зачистку. В пунктах Гродовка и Карловка идут бои. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Беловского района Курской области эвакуируются жители из-за ЧС. Город Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, был обстрелян ВСУ. Сама электростанция была атакована дроном-камикадзе. В результате этого на ней произошло возгорание. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Из-за чрезвычайной ситуации из Беловского района Курской области эвакуируют жителей. Решение о вывозе населения принято в целях обеспечения безопасности. Региональному Минтрансу поручено подготовить дополнительный транспорт. Автобусы уже дежурят в безопасных зонах. Помощь в эвакуации жителей оказывают дружинники Курского центра «Патриот». Места в пунктах временного размещения подготовлены, обеспечена вся необходимая помощь переселенцам. ВСУ обстреляла город Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС. После этого в нее влетел украинский дрон-камикадзе. В результате атаки началось возгорание на объекте охладительных систем электростанции. Однако сообщается, что пострадавших нет, инцидент не повлиял на работу АЭС, станция продолжает функционировать в штатном режиме. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Мариано Гросси заверил, что ядерная безопасность Запорожской АЭС не находится под угрозой. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал это осознанным и целенаправленным ударом со стороны Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение по поводу отсутствия реакции со стороны МАГАТЭ на ситуацию вокруг ЗАЭС. Захарова обвинила киевский режим в ядерном терроризме континента. ВСУ атаковали Многосторонний автомобильный пункт пропуска Колотиловка на границе Белгородской области. Они бросили туда небольшие силы: несколько танков, бронемашин, до роты пехоты. Эту информацию передает telegram-канал «Военкоры Русской весны». ВС РФ и пограничники вступили с украинскими войсками в бой. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что враг проявляет активность на границе. Из Краснояружского района области началась эвакуация людей. В районе населенного пункта Работино продолжаются позиционные бои. Столкновения продолжаются на Северо-Западе поселка Вербового. Об этом сообщают в telegram-канале WarGonzo. ВС РФ выбивают из населенных пунктов Красногоровки и Нью-Йорка гарнизоны ВСУ. В поселке Желанное российская армия продолжает зачистку. В пунктах Гродовка и Карловка идут бои.