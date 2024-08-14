Якушев: ЕР направила конвой со всем необходимым для жителей Курской области. Фото

14 августа 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Жители Курской области получат гумпомощь от ЕР, в Курск направили раскладушки, воду, средства личной гигиены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Партия «Единая Россия» организовала отправку 130-го гуманитарного конвоя из Башкирии, который направлен в Курскую область и в зону специальной военной операции (СВО). Об этом заявил врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. Он отметил, что направленная помощь соответствует потребностям жителей региона. «Семь автомобилей [с гуманитарной помощью] отправляются в Курск. Сегодня там работают активисты Единой России и Молодой Гвардии.<…> Это продукты, постельные принадлежности, раскладушки, вода, средства гигиены», — сообщил Якушев. Его слова передает пресс-служба партии в telegram-канале ЕР. Он уточнил, что помощь соответствует текущим потребностям региона. Гумпомощь была направлена в 23 воинских подразделения в зоне специальной военной операции. Военные получат автомобили, спецтехнику, пиломатериалы, медоборудование и лекарства. По словам Якушева, дети из Курской области были тепло приняты и размещены в Башкирии. Он также выразил благодарность жителям за поддержку в столь сложное время для страны. Вооруженные силы Украины предприняли попытку вторжения в Курскую область 6 августа. Столкновения на границе региона до сих пор идут. Жители приграничных районов эвакуированы. Боевики ВСУ получили указание на расстрел мирных жителей региона. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, противник ведет огонь по пытающимся покинуть опасные районы гражданским, обстреливает жилые дома и гражданскую инфраструктуру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Партия «Единая Россия» организовала отправку 130-го гуманитарного конвоя из Башкирии, который направлен в Курскую область и в зону специальной военной операции (СВО). Об этом заявил врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. Он отметил, что направленная помощь соответствует потребностям жителей региона. «Семь автомобилей [с гуманитарной помощью] отправляются в Курск. Сегодня там работают активисты Единой России и Молодой Гвардии.<…> Это продукты, постельные принадлежности, раскладушки, вода, средства гигиены», — сообщил Якушев. Его слова передает пресс-служба партии в telegram-канале ЕР. Он уточнил, что помощь соответствует текущим потребностям региона. Гумпомощь была направлена в 23 воинских подразделения в зоне специальной военной операции. Военные получат автомобили, спецтехнику, пиломатериалы, медоборудование и лекарства. По словам Якушева, дети из Курской области были тепло приняты и размещены в Башкирии. Он также выразил благодарность жителям за поддержку в столь сложное время для страны. Вооруженные силы Украины предприняли попытку вторжения в Курскую область 6 августа. Столкновения на границе региона до сих пор идут. Жители приграничных районов эвакуированы. Боевики ВСУ получили указание на расстрел мирных жителей региона. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, противник ведет огонь по пытающимся покинуть опасные районы гражданским, обстреливает жилые дома и гражданскую инфраструктуру.