Работницы салона, в котором екатеринбуржец взорвал гранату, спасались через окно

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ЧП произошло в салоне на улице Крауля
ЧП произошло в салоне на улице Крауля Фото:

Сотрудницы екатеринбургского салона красоты «Не только ногти» выбегали из окон, чтобы спастись от участника СВО Олега, бросившего светошумовую гранату в здании. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU.

«Я слышала два хлопка. У нас два кабинета в салоне, мы выбежали через окно из первого кабинета. Администратор выскочила из второго. Еще были слышны выстрелы», — сообщила одна из собеседниц агентства.

Несерьезные травмы получила одна из сотрудниц — Екатерина, к которой около 15 часов пришел бывший возлюбленный Олег. Работницы уже знали его, потому что он ранее приходил к Екатерине. «В конце июля он пришел и забрал Катю, был конец рабочего дня, поэтому она не вернулась тогда. Но вроде бы все хорошо закончилось», — сообщила коллега девушки.

Инцидент произошел по улице Крауля, 8. Екатерину увезли в больницу. Олега сейчас ищут полицейские. Он был одет в темные штаны, кепку и кофту. У него в руках мог быть небольшой арбалет. Сам мужчина, предположительно, был пьян.

Так выглядит предполагаемый агрессор
Так выглядит предполагаемый агрессор
Фото:

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Сотрудницы екатеринбургского салона красоты «Не только ногти» выбегали из окон, чтобы спастись от участника СВО Олега, бросившего светошумовую гранату в здании. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU. «Я слышала два хлопка. У нас два кабинета в салоне, мы выбежали через окно из первого кабинета. Администратор выскочила из второго. Еще были слышны выстрелы», — сообщила одна из собеседниц агентства. Несерьезные травмы получила одна из сотрудниц — Екатерина, к которой около 15 часов пришел бывший возлюбленный Олег. Работницы уже знали его, потому что он ранее приходил к Екатерине. «В конце июля он пришел и забрал Катю, был конец рабочего дня, поэтому она не вернулась тогда. Но вроде бы все хорошо закончилось», — сообщила коллега девушки. Инцидент произошел по улице Крауля, 8. Екатерину увезли в больницу. Олега сейчас ищут полицейские. Он был одет в темные штаны, кепку и кофту. У него в руках мог быть небольшой арбалет. Сам мужчина, предположительно, был пьян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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