Работницы салона, в котором екатеринбуржец взорвал гранату, спасались через окно

14 августа 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в салоне на улице Крауля Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сотрудницы екатеринбургского салона красоты «Не только ногти» выбегали из окон, чтобы спастись от участника СВО Олега, бросившего светошумовую гранату в здании. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU. «Я слышала два хлопка. У нас два кабинета в салоне, мы выбежали через окно из первого кабинета. Администратор выскочила из второго. Еще были слышны выстрелы», — сообщила одна из собеседниц агентства. Несерьезные травмы получила одна из сотрудниц — Екатерина, к которой около 15 часов пришел бывший возлюбленный Олег. Работницы уже знали его, потому что он ранее приходил к Екатерине. «В конце июля он пришел и забрал Катю, был конец рабочего дня, поэтому она не вернулась тогда. Но вроде бы все хорошо закончилось», — сообщила коллега девушки. Инцидент произошел по улице Крауля, 8. Екатерину увезли в больницу. Олега сейчас ищут полицейские. Он был одет в темные штаны, кепку и кофту. У него в руках мог быть небольшой арбалет. Сам мужчина, предположительно, был пьян. Так выглядит предполагаемый агрессор Фото: источник URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудницы екатеринбургского салона красоты «Не только ногти» выбегали из окон, чтобы спастись от участника СВО Олега, бросившего светошумовую гранату в здании. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU. «Я слышала два хлопка. У нас два кабинета в салоне, мы выбежали через окно из первого кабинета. Администратор выскочила из второго. Еще были слышны выстрелы», — сообщила одна из собеседниц агентства. Несерьезные травмы получила одна из сотрудниц — Екатерина, к которой около 15 часов пришел бывший возлюбленный Олег. Работницы уже знали его, потому что он ранее приходил к Екатерине. «В конце июля он пришел и забрал Катю, был конец рабочего дня, поэтому она не вернулась тогда. Но вроде бы все хорошо закончилось», — сообщила коллега девушки. Инцидент произошел по улице Крауля, 8. Екатерину увезли в больницу. Олега сейчас ищут полицейские. Он был одет в темные штаны, кепку и кофту. У него в руках мог быть небольшой арбалет. Сам мужчина, предположительно, был пьян.