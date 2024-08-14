Работницы салона, в котором екатеринбуржец взорвал гранату, спасались через окно

Сотрудницы екатеринбургского салона красоты «Не только ногти» выбегали из окон, чтобы спастись от участника СВО Олега, бросившего светошумовую гранату в здании. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU.
«Я слышала два хлопка. У нас два кабинета в салоне, мы выбежали через окно из первого кабинета. Администратор выскочила из второго. Еще были слышны выстрелы», — сообщила одна из собеседниц агентства.
Несерьезные травмы получила одна из сотрудниц — Екатерина, к которой около 15 часов пришел бывший возлюбленный Олег. Работницы уже знали его, потому что он ранее приходил к Екатерине. «В конце июля он пришел и забрал Катю, был конец рабочего дня, поэтому она не вернулась тогда. Но вроде бы все хорошо закончилось», — сообщила коллега девушки.
Инцидент произошел по улице Крауля, 8. Екатерину увезли в больницу. Олега сейчас ищут полицейские. Он был одет в темные штаны, кепку и кофту. У него в руках мог быть небольшой арбалет. Сам мужчина, предположительно, был пьян.
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