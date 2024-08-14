Подполье: по военному складу в порту Одессы нанесен удар

В порту Одессы произошел удар по военному складу, в результате которого есть погибшие, среди которых иностранцы. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Прилет в морской порт, по складу. Детонацией развалило много. Есть погибшие, в том числе иностранцы», — сказал Лебедев РИА Новости. По его словам, на место происшествия уже направлены медицинские работники. Территория вокруг места удара оцеплена Службой безопасности Украины, пропускаются только автомобили скорой помощи.
Ранее Лебедев сообщал, что в Сумской области нанесен удар по полигону Вооруженных сил Украины. По его словам, удар нанесен по полигону ВСУ в Стецковке.
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